Lewandowski obok Ronaldo i Mbappe. Polak posadził wielkich rywali

Robert Lewandowski ma za sobą znakomity sezon pod względem indywidualnym. W 2021 roku strzelił we wszystkich rozgrywkach 69 goli, co jest wyrównaniem rekordu strzeleckiego w wykonaniu Cristiano Ronaldo. 43 gole zdobył tylko w Bundeslidze, co jest nowym rekordem. Poprzedni należał do legendarnego Gerda Muellera.

Robert Lewandowski w jedenastce roku w Europie

To wszystko nie wystarczyło do zdobycia Złotej Piłki, która przypadła Leo Messiemu. Polak zgarnia za to inne nagrody indywidualne. Jedną z nich otrzymał od IFFHS, czyli Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków Futbolu. Ta organizacja wybrała najlepszą jedenastkę minionego roku w Europie i w niej znalazło się miejsce właśnie dla Lewandowskiego. Organizatorzy plebiscytu postawili na formację 4-3-3. Obok Roberta Lewandowskiego umieszczono Cristiano Ronaldo i Kyliana Mbappe.

Najlepsza jedenastka roku została zdominowana przez reprezentantów Włoch, którzy sięgnęli w tym roku po mistrzostwo Europy. Znaleźli się w niej m.in. Gianluigi Donnarumma, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci i Jorginho. Trenerem tej drużyny został Thomas Tuchel z Chelsea.

Organizatorzy pokusili się również o wybór kilku piłkarzy, którzy znaleźli się na ławce rezerwowych. Lista zawiera m.in. dwóch wielkich rywali Lewandowskiego, czyli Erlinga Haalanda i Karima Benzemę. Są tam również koledzy Lewandowskiego z Bayernu – Manuel Neuer i Thomas Mueller.

Jedenastka roku w Europie według organizacji IFFHS:

Gianluigi Donnarumma (PSG/Włochy)

Cesar Azpilicueta (Chelsea FC/Hiszpania)

Leonardo Bonucci (Juventus FC/Włochy)

Ruben Dias (Manchester City/Portugalia)

Giorgio Chiellini (Juventus FC/Włochy)

Jorginho (Chelsea FC/Włochy)

Kevin de Bruyne (Manchester City/Belgia)

N'golo Kante (Chelsea FC/Francja)

Cristiano Ronaldo (Manchester United/Portugalia)

Robert Lewandowski (Bayern Monachium/Polska)

Kylian Mbappe (PSG/Francja)

Ławka rezerwowych:

Manuel Neuer (Bayern Monachium/Niemcy)

Joao Cancelo (Manchester City/Portugalia)

Antonio Ruediger (Chelsea FC/Niemcy)

Thomas Mueller (Bayern Monachium/Niemcy)

Bruno Fernandes (Manchester United/Portugalia)

Erling Haaland (Borussia Dortmund/Norwegia)

Karim Benzema (Real Madryt/Francja)

Trener: Thomas Tuchel (Chelsea FC)