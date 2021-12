Reprezentant Polski wraca po ciężkiej kontuzji! Trener przekazał nowe wieści

Reprezentant Polski ma niesłychanego pecha. W styczniu 2020 roku po raz pierwszy zerwał więzadła krzyżowe, co wykluczyło go z gry na długie miesiące. Po długiej i wymagającej rehabilitacji Polak jednak wrócił do gry i zachwycał swoją dyspozycją, nawet pomimo tak poważnego urazu.

Olbrzymi pech Krystiana Bielika

Na tym jednak pech Krystiana Bielika się nie zakończył. Po nieco ponad roku reprezentant Polski ponownie zerwał więzadła, ale tym razem w drugiej nodze. Podobnie jak w pierwszej sytuacji kontuzja pozbawiła go możliwości gry na długie miesiące, co było dla niego dobijającego z uwagi na fakt, że był wiodącą postacią w drużynie.

W ostatnich tygodniach Bielik ponownie pojawił się na boisku, jednak póki co tylko podczas treningów. Okres rekonwalescencji w jego przypadku przebiega jednak pozytywnie, dzięki czemu Polak już niebawem będzie mógł wrócić do gry.

Bielik coraz bliższy powrotu na boisko

Najświeższe informacje na temat Bielika przekazał Wayne Rooney. - W okresie świątecznym Krystian weźmie udział w niektórych sesjach z drużyną, by powoli przyzwyczajać się do pełnego reżimu treningowego. Dzięki temu będzie mógł poprawić wytrzymałość i zobaczymy, w jakim miejscu obecnie się znajduje - mówił menedżer Derby County.

Okazuje się, że Polak może wrócić na boisko w przyszłym miesiącu. - Mam nadzieję, że w połowie stycznia lub pod koniec miesiąca zobaczymy go już na ławce rezerwowych. Przed kontuzją Krystian prezentował się na boisku najlepiej w karierze - skomentował Rooney.

Derby County aktualnie zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Championship, przez co jest głównym kandydatem do spadku. Jest to spowodowane odjęciem 21 punktów, które władze ligi nałożyły na klub w związku z problemami finansowymi.