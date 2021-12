Analitycy wycenili Polaków. Spadła cena Lewandowskiego, ale to nic w porównaniu do Szczęsnego

Robert Lewandowski zajął drugie miejsce w plebiscycie Złotej Piłki w 2021 roku, ustępując tylko Leo Messiemu, występującemu w Paris Saint-Germain. Napastnik Bayernu Monachium został należycie doceniony w Niemczech, gdzie otrzymał nagrodę dla "Gwiazdy Roku" od gazety "Sport BILD", a wkrótce odbierze nagrodę dla Osobowości Roku od magazynu "Kicker".

Robert Lewandowski najcenniejszym polskim piłkarzem w 2021 roku. Ale nie zyskał na wartości

Firma analityczna KPMG Football Benchmarks opublikowała ranking 10 najcenniejszych polskich piłkarzy w 2021 roku. I tu nie było większego zaskoczenia, ponieważ na szczycie tej listy znalazł się Robert Lewandowski z wyceną 68 mln euro. Napastnik Bayernu Monachium zanotował spadek o 9,9 mln euro w porównaniu do 2020 roku. "Pomimo tego, że jest najstarszy, to Lewandowski jest też najcenniejszym polskim piłkarzem. Wciąż nie zwalnia tempa i strzela gole. Jest na dobrej drodze, żeby w ósmym kolejnym sezonie strzelić co najmniej 25 goli dla swojego klubu" - argumentuje KPMG na Twitterze.

Czołową trójkę uzupełniają Piotr Zieliński oraz Jan Bednarek, którzy w porównaniu do Lewandowskiego zanotowali wzrost wartości - odpowiednio 4,4 oraz 9,6 mln euro. Zawodnik Southampton zanotował największy wzrost wartości na rynku transferowym. Po przeciwległej stronie znajduje się Wojciech Szczęsny, który został wyceniony na 21,5 mln euro, ale jego cena spadła aż o 16,3 mln euro. Czołową dziesiątkę zamyka Grzegorz Krychowiak z ceną 13,2 mln euro, która nie uległa żadnej zmianie w porównaniu do 2020 roku.

10 najcenniejszych polskich piłkarzy według KPMG (stan na XII 2021):