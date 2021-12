Malutki Katar upokorzył wielkie USA. Ludzie znający największe tajemnice zmienili stronę

Amerykańska agencja prasowa twierdzi, że Katar korzystał z usług byłego pracownika CIA Kevina Chalkera w dwóch etapach: najpierw by zostać gospodarzem piłkarskich mistrzostw świata 2022, a następnie by nie stracić praw do organizacji turnieju, mimo fali krytyki ze strony zachodnich mediów i organizacji broniących praw człowieka.

Przyszłoroczny mundial to dla Katarczyków szansa na poprawę wizerunku na światowej scenie. Na razie idzie słabo. W monarchii absolutnej rządzonej przez emira nie są przestrzegane podstawowe prawa człowieka. Dotyczy to także robotników z południowej Azji (z Indii, Bangladeszu, Nepalu i Sri Lanki), którzy pracują przy budowie piłkarskich stadionów. "Guardian" rok temu ujawnił, że pracownicy są traktowani jak niewolnicy, pozbawiani paszportów, nie są przestrzegane żadne normy dotyczące bezpieczeństwa, w tym covidowego. Przy budowie infrastruktury miało zginąć już ponad sześć i pół tysiąca robotników.

Śledztwo Associated Press wykazało, że Katar szukał przewagi w zapewnieniu sobie praw do organizacji MŚ, zatrudniwszy Chalkera, który miał szpiegować członków komitetów innych państw rywalizujących o organizację mundialu. Inwigilowano także działaczy FIFA, którzy w 2010 roku wybrali Katar na organizatora turnieju. Amerykańscy dziennikarze mają twarde dowody – rozmowy z byłymi współpracownikami Chalkera, a także umowy, faktury, maile i dokumenty biznesowe.

W jaki sposób dochodziło do szpiegowania? "Jeden z pracowników Chalkera podawał się m.in. za fotoreportera, by śledzić ofertę rywalizującego z Katarem kraju". Ale współpracownicy byłego człowieka z CIA mieli także bardziej wykwintne sposoby. "Jeden z nich publikował ogłoszenia matrymonialne, podając się na Facebooku za atrakcyjne kobiety. W ten sposób chciał się zbliżyć do pracowników konkurencyjnego komitetu piłkarskiego" – czytamy w AP. Chalkerowi udało się także pozyskać treści rozmów telefonicznych pracowników FIFA.

Przedstawiciele katarskiego rządu nie odpowiedzieli na prośby dziennikarzy AP o wyjaśnienie. FIFA również odmówiła komentarza. Chalker stwierdził w oświadczeniu, że on i jego firmy "nigdy nie będą angażować się w nielegalną inwigilację". Prośby o udzielenie wywiadu lub wysłanie odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące jego pracy dla Kataru jednak nie spełnił.

Pozew byłego współpracownika Trumpa

AP twierdzi, że wiele z dokumentów przeanalizowanych przez agencję, opisujących prace podjęte przez Chalkera i jego firmy w imieniu Kataru, dołączono również do pozwu złożonego przez Elliotta Broidy'ego, dawnego współpracownika byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. Broidy oskarżył Chalkera o prowadzenie szeroko zakrojonej kampanii hakerskiej i szpiegowskiej na polecenie Katarczyków. Miała obejmować ona wykorzystanie byłych oficerów wywiadu do inwigilacji działaczy FIFA. Prawnicy Chalkera uważają oczywiście pozew za bezpodstawny.

Ale nie tylko Katar używa brudnych – a przede wszystkim nielegalnych – zagrywek. Trzech byłych amerykańskich pracowników wywiadu przyznało się niedawno do świadczenia usług hakerskich dla firmy DarkMatter z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Śledztwo agencji Reuters ujawniło, że członkowie DarkMatter włamali się do telefonów i komputerów emira Kataru, jego brata oraz działaczy FIFA. Władze Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich – łagodnie rzecz ujmując – nie przepadają za sobą. Rywalizacja PSG – Manchester City na europejskich boiskach to tylko jedna z odsłon toczącej się między nimi wojny.

Obok Kataru kandydatury do organizacji mistrzostw świata 2022 zgłosiły także Stany Zjednoczone, Australia i Korea Południowa. Jeden z dokumentów Global Risk Advisors – jednej z niezliczonych firm należących do Chalkera – wymienia USA jako "zagrożenie" dla Kataru, podczas gdy Rosji, gospodarzowi mundialu 2018, przypisano hasło "szansa". – To problem dla bezpieczeństwa narodowego USA. To naprawdę niebezpieczne, gdy ludzie, którzy mieli dostęp do najbardziej wrażliwych sekretów naszego kraju, pracują dla tych, którzy zapłacą im więcej i wykorzystują całą wiedzę, którą im przekazaliśmy – mówi AP John Scott-Railton, badacz z instytucji Citizen Lab z Uniwersytetu w Toronto, która śledzi firmy zajmujące się cyberprzestrzenią.

Zwycięstwo z USA

Gdy 11 lat temu Katar został wybrany gospodarzem MŚ 2022, w kraju zapanowała euforia. – Szejk Youssef al-Qaradawi, wybitny uczony islamski, powiedział, że był szczęśliwy, że Katar tak upokorzył Stany Zjednoczone – czytamy w AP. Ale Katarczycy od dawna są oskarżani o korumpowanie członków FIFA, by zdobyć ich głosy. AP twierdzi, że Chalker działał także jako podwykonawca firmy detektywistycznej Diligence, założonej w Londynie przez byłych oficerów zachodniego wywiadu.

W 2010 r. Diligence interesowała się amerykańskim komitetem do spraw organizacji mistrzostw świata. Zleciła fałszywemu fotoreporterowi potajemne sprawozdanie z wizyty działaczy FIFA w USA. Z materiałów AP ma wynikać, że w Diligence także korzystano z usług osoby wykorzystującej fałszywy profil atrakcyjnej młodej kobiety na Facebooku, aby komunikować się z pracownikami amerykańskiego komitetu.

Ponadto Chalker zlecił Diligence uzyskanie informacji dotyczących działaczy FIFA Jacka Warnera i Chucka Blazera. Ten drugi przyznał się w 2013 r. przed amerykańskim sądem federalnym do zarzutów korupcyjnych. Miał przyjmować łapówki w zamian za głosy poparcia dla kandydatur do organizacji mundialu 1998 i 2010.

Były dyrektor wykonawczy amerykańskiego komitetu do spraw mistrzostw świata 2022 David Downs przyznał w rozmowie z AP, że nie jest zaskoczony najnowszymi rewelacjami na temat Kataru. – To bardzo wymowne, że zatrudniają byłych agentów CIA, aby zdobyć tajne informacje. Wiele z tego, co zrobili, to albo naginanie zasad, albo wręcz ich łamanie – powiedział Downs o Katarczykach.