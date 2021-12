Pierwsza w historii taka koszulka piłkarska. "Nie możemy udawać i nie możemy odwracać wzroku"

"Mieliśmy nadzieję, że FIFA i Katar wysłuchają nas w końcu, ale oczywiście pieniądze nadal mają przewagę nad prawami człowieka i życiem ludzkim" - poinformował klub Tromsoe IL na swojej oficjalnej stronie internetowej.

"Najcenniejszym atutem nie będą pieniądze, które zarobiłeś, ale sposób, w jaki traktowałeś innych ludzi. Najbardziej przerażające jest to, że wiesz, że źle traktujesz ludzi. Z jakiego innego powodu miałbyś wydawać pieniądze, próbując pokazać piękniejszą stronę okropnych rzeczy, które robisz" - czytamy dalej. "Spójrz na nasz nowy zestaw. Kod QR zabierze Cię na stronę internetową, na której znajdziesz więcej informacji o tym, co dzieje się w Katarze" - brzmi dalsza część komunikatu.

Akcja norweskiego klubu. Jako pierwszy w historii wprowadza na rynek wyjątkową koszulkę. "Nie możemy udawać i nie możemy odwracać wzroku"

"Przeczytaj i zastanów się nad pytaniem: Ile naruszeń praw człowieka występuje w społeczności piłkarskiej, aby domagać się lepszej ochrony praw pracowników-imigrantów? Nie możemy udawać, że piłka nożna i polityka nie są ze sobą powiązane i nigdy nie możemy odwracać wzroku, gdy niektórzy wykorzystują naszą piękną grę, by przyćmić naruszenia praw człowieka. Razem możemy to zmienić" - możemy dalej przeczytać.

Tromsoe IL jest pierwszym profesjonalnym klubem na świecie, który wypowiedział się przeciwko nieludzkim warunkom panującym w tym kraju. Klub robi teraz nową akcję, tym razem we współpracy z Amnesty International i Malcolmem Bidali, byłym pracownikiem imigracyjnym, który został aresztowany w Katarze za prowadzenie bloga, na którym ujawnił, jak nieludzkie warunki panują podczas pracy imigrantów przy budowaniu stadionów w Katarze.

Norweski klub wprowadza na rynek wyjątkową koszulkę (trzeci zestaw strojów) z kodem QR, który będzie zawierał link do strony internetowej informującej o łamaniu prawach człowieka i innych naruszeniach w Katarze. Na zdjęciu widoczny jest Ruben Yttergard Jenssen, norweski piłkarz występujący na pozycji pomocnika w Tromsoe IL, klubie, który ma nadzieję, że ten strój piłkarski wzbudzi duże zainteresowanie poza granicami Norwegii.

W czerwcu 2021 roku Tromsoe IL jako pierwszy klub w historii odpowiedział na publikację "Guardiana", z której wynikało, że podczas prac budowlanych w Katarze przed mistrzostwami świata tysiące imigrantów straciło życie. - Nie akceptujemy korupcji, nowoczesnego niewolnictwa i masowych zgonów w imię futbolu. Tromsoe IL zaapeluje do norweskiego związku piłki nożnej o wsparcie bojkotu - napisał w oświadczeniu norweski klub Tromsoe IL. Pod tym stanowiskiem podpisało się kilka kolejnych klubów, w tym Rosenborg, 26-krotny mistrz kraju. Piłkarze Norwegii na początku czerwca zagrali towarzyski mecz z Grecją. Na boisko wyszli w specjalnych koszulkach z napisem "Fair play dla imigranckich robotników. Prawa człowieka na boisku i poza nim".

Katar został ogłoszony organizatorem mistrzostw świata w grudniu 2010 roku. Wybór ten w późniejszych latach wzbudził kontrowersje ze względu na ujawnione kulisy wyboru tego kraju. Według informacji "France Football" katarscy szejkowie kupili prawa do organizacji imprezy w zamian za obietnice zainwestowania w Paris Saint-Germain. Mimo wielu apeli o odebranie Katarowi prawa do organizacji mistrzostw kraj ten pozostał gospodarzem imprezy. Ta została zaplanowana w terminie od 21 listopada 2022 do 18 grudnia 2022. Mistrzostwa odbędą się późną jesienią ze względu na wysokie temperatury panujące w Katarze latem.