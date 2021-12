Media: Julian Nagelsmann da odpocząć kilku zawodnikom w meczu z Barceloną. Co z Lewandowskim?

W sobotni wieczór Bayern Monachium pokonał 3:2 Borussię Dortmund w hicie 14. kolejki Bundesligi. Robert Lewandowski zakończył mecz z dwiema bramkami i tym samym ma więcej strzelonych goli przeciwko BVB (26), niż rozegranych meczów (25). Po meczu Lewandowski podzielił się też wrażeniami nt. gali Złotej Piłki. "Gorszy moment był tydzień wcześniej. Dowiedziałem się o wynikach tydzień przed galą. To był trudny czas. I nie trwał ani jeden, ani dwa dni. Tylko więcej. Pojawił się smutek, brakowało szczęścia" - mówił napastnik w rozmowie z Viaplay.

Robert Lewandowski nie będzie oszczędzany przez Juliana Nagelsmanna. Napastnik zagra z Barceloną

Niemiecki dziennik "Kicker" informuje, że trener Julian Nagelsmann zamierza wprowadzić kilka zmian przed meczem z FC Barceloną. Bayern Monachium jest już pewny awansu do fazy pucharowej z pierwszego miejsca, więc szkoleniowiec zamierza oszczędzić kilku swoich kluczowych piłkarzy przed rywalizacją w Bundeslidze. Szansę odpoczynku otrzyma Leon Goretzka, który dopiero co wraca do gry po poważnej kontuzji.

Poza tym na ławce rezerwowych ma usiąść Kingsley Coman, natomiast Thomas Mueller oraz Leroy Sane zagrają mniej niż 90 minut. Swoje okazje do gry otrzymają m.in Niklas Suele, Serge Gnabry oraz Jamal Musiala. Rotacja nie będzie obejmowała Roberta Lewandowskiego, który ma wystąpić w podstawowym składzie Bayernu Monachium. "Kicker" dodaje, że Eric-Maxime Choupo-Moting już zakończył okres izolacji i będzie brany pod uwagę przez Juliana Nagelsmanna w najbliższych spotkaniach.

Mecz z Barceloną może sprawić, że Robert Lewandowski na nowo zbuduje swoją przewagę w klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów. Napastnik reprezentacji Polski ma tyle samo goli po pięciu kolejkach, co Sebastian Haller z Ajaksu Amsterdam (po 9). Mecz Bayern - Barcelona odbędzie się w środę 8 grudnia o godzinie 21:00.

Przewidywany skład Bayernu Monachium wg. "Kickera":

Neuer; Suele, Upamecano, Hernandez; Gnabry, Roca, Tolisso, Davies; Mueller, Lewandowski, Musiala