Słowa o Diego Maradonie wywołały burzę. "Narkoman, grubas i złodziej"

Diego Maradona zmarł 25 listopada na zawał serca. Legendarny piłkarz miał 60 lat. Argentyńczyk zmarł we własnym domu, gdzie dochodził do siebie po operacji krwiaka mózgu, którą przeszedł na początku listopada. Jego śmierć wstrząsnęła światem futbolu, a kondolencje i wspomnienia płynęły z całego świata.

Inna atmosfera towarzyszyła programowi "Tiki Taka" we włoskiej stacji telewizyjnej Italia 1. W Maradonę uderzył dziennikarz Filippo Facci. - Nie dbam o to, że neapolitańczycy, którzy kochali Maradonę, będą obrażeni. Jego futbol miał wspaniałe i złe strony, ale życie było tylko mierne. Maradona był narkomanem, grubasem i złodziejem jak w meczu z Anglikami - powiedział Facci.

Na odpowiedź nie trzeba było czekać długo. Na tę zdecydował się Raffaele Auriemma, znany neapolitański dziennikarz. - On ma obsesję na punkcie Neapolu i jego mieszkańców. Nie patrz na wady Maradony, tylko spójrz w lustro. Po tym, co usłyszałem, uważam, że potrzebujesz natychmiastowej pomocy. Twoja obsesja musi być leczona! - krzyczał Auriemma.

Maradona, czyli legenda

Maradona przez wielu uważany jest za najlepszego piłkarza w historii. Argentyńczyk zaczynał karierę w ojczyźnie, gdzie grał w Argentinos Juniors i Boca Juniors. Później trafił do FC Barcelony, a z niej do SSC Napoli, gdzie dziś ma status półboga. Włoskie miasto, które do dziś pełne jest murali z wizerunkiem Maradony, bezgranicznie pokochało Argentyńczyka. To właśnie on poprowadził drużynę do dwóch mistrzostw Włoch oraz Pucharu UEFA.

Maradona grał we Włoszech w latach 1984-91. Po odejściu z Napoli był jeszcze zawodnikiem Sevilli, Newell’s Old Boys oraz ponownie Boca Juniors. W reprezentacji kraju rozegrał 91 meczów, w których strzelił 34 gole. W 1986 roku poprowadził Argentyńczyków do mistrzostwa świata. To ostatnie takie osiągnięcie tej kadry.

Na wspomnianym mundialu Maradona rozegrał jeden z legendarnych meczów w karierze. Na stadionie w Meksyku Argentyńczyk poprowadził swoją reprezentację do zwycięstwa 2:1 z Anglikami w ćwierćfinale turnieju. W tym meczu Maradona strzelił dwa gole. Pierwszego ręką, który nazwany został "Ręką Boga". Drugiego po nieprawdopodobnym rajdzie, który rozpoczął na własnej połowie. To jedna z najładniejszych bramek w historii mistrzostw świata.

Po zakończeniu piłkarskiej kariery Maradona pracował jako trener. W 1994 roku był szkoleniowcem Deportivo Mandiyu, a rok później Racingu Club. W 2008 roku nieoczekiwanie został mianowany selekcjonerem reprezentacji Argentyny, którą poprowadził do ćwierćfinału mistrzostw świata w RPA. Ostatnio był trenerem argentyńskiego Gimnasia de La Plata.