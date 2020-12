Obrzydliwy odwet piłkarza Chelsea na 16-latku. Awantura na boisku [WIDEO]

W poniedziałek drużyna Chelsea U-23 pokonała Tottenham U-23 3:2 w ligowym meczu Premier League 2. W drużynie gospodarzy zagrał między innymi Petr Cech, dla którego był to powrót do profesjonalnych rozgrywek po ponad półtora roku. W Chelsea U-23 zagrał też inny doświadczony zawodnik, Danny Drinkwater.

Pomocnik, który nie mieści się w kadrze Franka Lamparda, meczu z Tottenhamem nie będzie wspominał dobrze. Trzykrotny reprezentant Anglii wyleciał z boiska w 77. minucie za rewanż, jaki wziął na 16-letnim pomocniku Tottenhamu, Alfiem Devinie.

Paskudny rewanż Drinkwatera w meczu rezerw

Cała sytuacja zaczęła się od bardzo ostrego wślizgu Devine'a, który zaatakował Drinkwatera dwiema nogami. Pomocnik Chelsea w starciu nie ucierpiał, ale postanowił zrewanżować się rywalowi, kopiąc go od tyłu. Po ataku Drinkwatera doszło do przepychanek między piłkarzami obu drużyn, a Devine, tak samo jak Drinkwater, obejrzał czerwoną kartkę.

Drinkwater to były mistrz Anglii z Leicester City z sezonu 2015/16. Latem 2017 roku pomocnik przeniósł się do Chelsea za około 35 milionów funtów, podpisując z londyńczykami pięcioletni kontrakt. Na Stamford Bridge idzie mu jednak fatalnie. Przez ponad trzy lata Drinkwater rozegrał w klubie zaledwie 23 mecze, w których strzelił jednego gola.

Anglik wypożyczany był do Burnley i Aston Villi, gdzie również nie mógł przebić się do składu. Latem Chelsea chciała sprzedać zawodnika, by odzyskać jakąkolwiek część zainwestowanych pieniędzy. To się jednak nie udało i nie wiadomo, czy w najbliższej przyszłości klub nie rozwiąże umowy z zawodnikiem, który według brytyjskich mediów zarabia 4,6 miliona funtów rocznie.