Piłkarz Romy strzelił samobója i nie wytrzymał. Został zawieszony za to, co krzyknął

Roma prowadziła w niedzielę 3:0 w Bolonii, gdy w 24. minucie Cristante trafił do własnej bramki. Wściekły 25-latek wykrzyczał nieparlamentarne słowa. Nie wiadomo, jakie dokładnie, ale zdaniem władz Serie A należy mu się kara. Piłkarz rzymskiego klubu został zawieszony na jedno spotkanie. Nie zagra w czwartek w meczu ligowym z Torino.

Sędzia Gerardo Mastandrea prowadzący mecz Bologna - Roma stwierdził, że Cristante dopuścił się bluźnierstwa, naruszając przepisy art. 37 włoskiego kodeksu prawa sportowego. W raporcie pomeczowym arbiter napisał, że otrzymał wiadomość od przedstawicieli związku, że Cristante użył w czasie spotkania słów, które "były wyraźnie rozpoznawalne i słyszalne w transmisjach telewizyjnych".

Bluźnierstwo w Serie A

Jest to dość nietypowy powód do ukarania piłkarza, ale nie we Włoszech. Na boiskach Serie A bluźnierstwo karane jest od 2010 roku. W zeszłym sezonie podobną karę jak Cristante otrzymali Francesco Magnanelli (Sassuolo) i Matteo Scozzarella (Parma). Rok wcześniej za bluźniercze słowa ukarano także pomocnika Udinese Rolando Mandragorę. Z kolei trener Atalanty, Gian Piero Gasperini, również otrzymał karę za to, że został przyłapany na okrzyku "Bóg jest świnią!" w czasie jednego ze spotkań. Warto dodać, że publiczne bluźnierstwo jest we Włoszech uważane za wykroczenie administracyjne.

Roma wygrała z Bologną 5:1, a samobój 25-latka nie wpłynął na losy meczu. Rzymski klub nie odwołał się od kary dla Cristane, co w innych wypadkach praktycznie się nie zdarza. We Włoszech prawie wszystkie decyzje sędziów czy kary są kwestionowane. Bryan Cristante jest zawodnikiem Romy od lipca 2019 roku. W tym sezonie jest podstawowym zawodnikiem. Zagrał w 15 meczach w ramach Serie A i Ligi Europy.

