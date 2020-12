Najwyższy kontrakt w historii NBA podpisany! "To jest mój dom, to jest moje miasto"

Giannis Antetokounmpo gra w Bucks od 2013 r. Ekipa z Milwaukee wybrała go w drafcie z numerem 15. W tym czasie reprezentant Grecji stał się jednym z najlepszych koszykarzy w NBA. Jest dwukrotnym MVP ligi, czterokrotnie wybierano go do Meczu Gwiazd.

Rekordowa umowa Antetokounmpo

To jednak ani razu nie przełożyło się na awans Bucks do finału NBA. Od dwóch lat drużyna z Wisconsin ma najlepszy bilans w sezonie zasadniczym, w 2019 r. była w finale Konferencji Wschodniej, prowadziła w serii 2-0, ale odpadła z Toronto Raptors - późniejszymi mistrzami.

W poprzednim, skróconym przez epidemię koronawirusa sezonie, Bucks wypadli blado, w "bańce" odpadli już w II rundzie z Miami Heat. To zrodziło plotki o tym, że "Greek Freak" będzie chciał znaleźć nowy klub.

Choć Antetokounmpo miał czas na decyzję do 21 grudnia, to już we wtorek ogłosił przedłużenie kontraktu z Milwaukee Bucks. Według medialnych doniesień pięcioletnia umowa warta będzie 228,2 miliona dolarów, co czyni ją najwyższą w historii NBA.

- To jest mój dom, to jest moje miasto. Jestem szczęśliwy, że przez kolejnych 5 lat będę grał w Milwaukee Bucks - napisał zawodnik na Twitterze.

Do tej pory najwyższa w historii NBA umowa należała do Jamesa Hardena z Houston Rockets. Amerykanin podpisał 6-letnią umowę na 228 mln dol. Kolejne miejsca zajmowali Russell Westbrook (205 mln dol. płatne w pięć lat) oraz Stephen Curry (201 mln dol. za pięć lat gry w Golden State Warriors).

Najwyższe umowy w historii NBA:

Giannis Antetokounmpo - 228,2 miliona dolarów (Milwaukee Bucks, 5 lat) James Harden - 228 milionów dolarów (Houston Rockets, 6 lat) Russell Westbrook - 205 milionów dolarów (Oklahoma City Thunder, 5 lat) Stephen Curry - 201 milionów dolarów (Golden State Warriors, 5 lat) Klay Thompson - 190 milionów dolarów (Golden State Warriors, 5 lat)

Bucks wciąż jednak nie są faworytami w walce po mistrzostwo NBA. Zimą ich największym sukcesem było zatrudnienie Jrue Holiday'a. Umowa z Antetokounmpo stawia władze klubu w trudnej sytuacji - muszą one otoczyć swojego lidera cennymi graczami tak, by drużyna włączyła się do gry o tytuł.