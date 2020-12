W takich warunkach umierał Diego Maradona. Argentyńczycy opublikowali zdjęcia

Pod koniec listopada odszedł 60-letni Diego Armando Maradona. Mistrz świata z 1986 roku zmarł na zawał serca, który był spowodowany jego otyłością, a także alkoholizmem i słabością do używek, którymi niszczył się przez wiele lat. Dla Argentyńczyków i neapolitańczyków był bogiem i tak go traktowali. On sam jednak nie pławił się w luksusach. Tak przynjamniej można wywnioskować ze zdjęć, które zamieścił portal infobae.com.

REKLAMA

Robert Lewandowski najlepszym środkowym napastnikiem świata! Polak wygrał w kolejnym rankingu

Zobacz wideo Jan Tomaszewski wspomina Diego Maradonę: "Geniusz i fenomen. Myślał, że poza boiskiem też jest boski"

W pokoju miał podwójne łóżko, duży telewizor i fotel do masażu. I to tyle z luksusów. Jego wynajmowana posiadłość była raczej skromna, jak na taką gwiazdę popkultury i sportu. Mała kuchnia i nie za duży ogródek. - Mistrz żył głównie na parterze, dzięki czemu nie musiał wchodzić i schodzić po schodach. (...) W pokoju umieszczono mu toaletę sanitarną, aby nie musiał w nocy chodzić do łazienki - czytamy w artykule.

Boski Diego miał wynajmować posiadłość do stycznia 2021 roku. Później miał wróci do swojej rezydencji w Brandsen.

Dziennikarz zdradził szokujące fakty o majątku Maradony. "Wkrótce rozpocznie się wojna"

Według doniesień dziennikarza Luisa Ventury, Diego Maradona żył tylko z pensji pobieranej w Gimnasia La Plata, gdzie pełnił funkcję trenera. - Maradona nie miał prawie nic na swoim koncie bankowym, popadł w biedę. Ukradli mu prawie wszystko, resztę oddał - wyjawił dziennikarz w studiu programu telewizyjnego "Fantino a la tarde".

Nie żyje Mateusz Marciniak. Miał 19 lat. Kilka tygodni temu trafił do szpitala