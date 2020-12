Robert Lewandowski najlepszym środkowym napastnikiem świata! Polak wygrał w kolejnym rankingu

55 goli i 10 asyst w 47 meczach, mistrzostwo i Puchar Niemiec, wygrana Liga Mistrzów i tytuł króla strzelców we wszystkich rozgrywkach klubowych - to dorobek Roberta Lewandowskiego w ubiegłym sezonie. Początek nowego sezonu także przemawia za Robertem Lewandowskim, który jest liderem klasyfikacji strzelców w Bundeslidze, a w Lidze Mistrzów jego Bayern Monachium już zapewnił sobie awans do fazy pucharowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Zabójczy i bezlitosny! Lewandowski wystrzelił jak z armaty [ELEVEN SPORTS]

To był zdecydowanie rok Roberta Lewandowskiego, który wygrywa niemal wszystkie plebiscyty, oprócz Złotej Piłki przyznawanej przez "France Football", bo został on odwołany w tym roku z powodu pandemii koronawirusa. Najcenniejszym łupem była nagroda Piłkarza Roku UEFA, deklasując w niej rywali, w tym m.in. Kevina De Bruyne i Manuela Neuera.

Kolejna prestiżowa wygrana Roberta Lewandowskiego

Tym razem Robert Lewandowski został wybrany najlepszym środkowym napastnikiem na świecie, w rankingu organizowanym przez redakcję "ESPN". Napastnik Bayernu Monachium wyprzedził w tej kategorii Erlinga Haalanda i Karima Benzemę. - Trudno śledzić wszystkie jego rekordy. Strzelił 68 bramek w 58 meczach sezonu 2019/20. Podniósł w końcu puchar Ligi Mistrzów. Podczas turnieju w Lizbonie ciężko pracował dla swojego zespołu, wracał do środka pola i zbiegał na skrzydła, by robić miejsce partnerom w polu karnym - napisano w uzasadnieniu.

W rankingu "ESPN" wybrano także najlepszego trenera (Juergena Kloppa), bramkarza (Manuela Neuera), prawego obrońcę (Trenta-Alexandra Arnolda), środkowego obrońcę (Virgila van Dijka), lewego obrońcę (Andrew Robertsona), środkowego pomocnika (Joshuę Kimmicha), ofensywnego pomocnika (Kevina De Bruyne), skrzydłowego (Sadio Mane) i atakującego (Leo Messiego).