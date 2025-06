Dokonali cudu i utrzymali się w Ekstraklasie, a teraz takie wieści!

W Lechii Gdańsk w tym sezonie doszło do dwóch cudów. Pierwszym był to, że drużyna pod względem sportowym utrzymała się w Ekstraklasie, choć w rundzie jesiennej niewiele na to wskazywało. Drugi cud jest jeszcze większy. Klub spłacił wszelkie zaległości i nie musi martwić się o to, że nie zagra w przyszłym sezonie w najwyższej lidze.