Ruch Chorzów stracił pozycję lidera. Duże zamieszanie w tabeli

Ruch Chorzów zapewnił sobie warunkową licencję gry w III lidze po problemach finansowych, z jakimi mierzył się w zeszłym roku. Władze klubu musiały spełnić odpowiednie warunki, jakimi było spłacenie zaległych długów do końca lipca 2019 roku. Łączna kwota legendarnego klubu wyniosła 700 tys. złotych.

Ruch Chorzów stracił pozycję lidera. Jak radzi sobie legendarny polski klub?

Ruch Chorzów zapewnił sobie pozycję lidera po wygranych w czterech pierwszych kolejkach III ligi. Dobrą passę legendarnego polskiego klubu przerwał dopiero w 5. kolejce Piast Żmigród, który zremisował w Chorzowie 2:2. Spadek na trzecie miejsce Ruch Chorzów odnotował po ostatnim meczu, w którym przegrał 0:1 ze Ślęzą Wrocław, jedynym niepokonanym dotychczas klubie w grupie trzeciej.

Aktualnie 1. miejsce w grupie trzeciej zajmuje MKS Kluczbork, który rozegrał najwięcej meczów z pierwszej trójki. Bilans zespołu po siedmiu kolejkach to pięć zwycięstw, jeden remis oraz jedna porażka (16 pkt). Ruch Chorzów nie mógł powiększyć swojego dorobku (13 pkt w 6 meczach) po przełożeniu meczu z Zagłębiem II Lubin, po zagrożeniu epidemicznym w drużynie przeciwnika. Drugie miejsce zajmuje Ślęza Wrocław z kompletem 15 pkt po pięciu meczach. Czwarta jest Stal Brzeg (11 pkt w 6 meczach).

Następne spotkanie Ruch Chorzów rozegra 13 września. Rywalem zespołu będzie Polonia Bytom, która zajmuje 5. miejsce w tabeli z dorobkiem 10 punktów, jednak rozegrała o dwa mecze mniej od swojego oponenta. Ósma kolejka III ligi to także ciekawe starcie o miejsce lidera tabeli. Tego samego dnia MKS Kluczbork zagra na własnym stadionie ze Ślęzą Wrocław.

Ruch Chorzów walczy o powrót do PKO Ekstraklasy. W poprzednim sezonie przerwanym przez pandemię koronawirusa klub uplasował się na 3. miejscu, a bezpośredni awans do II ligi zapewnił sobie Śląsk II Wrocław. W swojej 100-letniej historii Ruch Chorzów czternastokrotnie zdobywał tytuł mistrza Polski, trzykrotnie triumfował w Pucharze Polski oraz dwukrotnie wznosił Puchar Śląska. W sezonie 1974/1975 dotarł do ćwierćfinału Pucharu Europy (dzisiejsza Liga Mistrzów), a rok wcześniej Pucharu UEFA (dziś Liga Europy).