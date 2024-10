Polska mistrzyni ogłosiła to przed całym światem. Wielkie zmiany

Dla Sofii Ennaoui mijający rok był naznaczony sporym pechem i rozczarowaniami. Nasza reprezentantka miała walczyć o medal mistrzostw Europy w Rzymie, a także zakwalifikować się na igrzyska w Paryżu. Niestety w stolicy Włoch już w biegu eliminacyjnym doznała urazu ścięgna Achillesa i o medalu mogła zapomnieć. Co gorsza, niedługo później również jej olimpijskie plany posypały się jak domek z kart, bo uraz okazał się na tyle poważny, że wymagał operacji, a to przekreśliło wszelkie szanse na występ w Paryżu.

Ennaoui wprowadza zmiany. Rewolucyjne zmiany

Teraz Ennaoui postanowiła odświeżyć swój plan przygotowań do następnego sezonu, a przez "odświeżyć" mamy w tym wypadku na myśli "wywrócić go do góry nogami". Polka tunezyjskiego pochodzenia postanowiła bowiem zakończyć współpracę z trenerem Wojciechem Szymaniakiem. Od piętnastu lat współpracowali razem w Barlinku na Pomorzu Zachodnim, gdzie nasza biegaczka mieszkała. Ano właśnie, mieszkała, bo tutaj też już praktycznie można użyć czasu przeszłego, jako że Ennaoui zamierza wyprowadzić się z Barlinka i sprzedać dom.

Słaby sezon języczkiem u wagi

Co skłoniło biegaczkę do tak radykalnych zmian? Objaśniła to w rozmowie z TVP Sport. - Wyniki, jakie ostatnio osiągałam, były dla mnie niesatysfakcjonujące. Po prostu. Doszłam do wniosku, że cała formuła mojego treningu w Barlinku wyczerpała się. Pewne wątpliwości miałam już wcześniej, dojrzewałam do tego, aby coś postanowić. To nie jest pochopna decyzja, żaden impuls. To lato ją przypieczętowało - powiedziała Ennaoui.

Nasza reprezentantka dodała, że bardzo chciałaby na koniec kariery mieć świadomość, że zrobiła absolutnie wszystko, by być jak najlepszą. - Nie darowałabym sobie, gdybym na koniec miała do siebie o coś pretensje, jakiś niedosyt, niespełnienie. Stąd poczucie, że muszę spróbować. To normalne, że ludzie się rozstają - podsumowała Polka, która wydaje się zdeterminowana, by wrócić do najwyższej dyspozycji. Przypomnijmy, że Ennaoui to m.in. wicemistrzyni Europy na 1500 metrów z Berlina z 2018 r., halowa wicemistrzyni Europy na tym samym dystansie z Glasgow z 2019 roku, a także trzykrotna brązowa medalistka obu europejskich czempionatów. Jest również halową mistrzynią Polski w biegu na 1500 metrów.