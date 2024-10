To nagranie "obnaża" Qinwen Zheng. Dlatego nikt jej nie lubi

Stało się! Aryna Sabalenka lada moment wyprzedzi Igę Świątek w rankingu WTA. Wszystko dzięki ostatnim wygranym w US Open i Wuhan pod nieobecność Polki. W niedzielne popołudnie w finale chińskich zawodów Białorusinka zagrała z Qinwen Zheng. Siódma rakieta świata robiła, co mogła, jednak ostatecznie po zaciętym boju to wiceliderka światowych list wygrała 6:3, 5:7, 6:3. Mecz trwał 161 minut

Oto prawdziwa twarz Zheng. Karygodne zachowanie

"Aryna Sabalenka i Qinwen Zheng stworzyły kapitalne widowisko w finale turnieju w WTA 1000 w Wuhan. Białorusinka budowała sobie autostradę do szybkiego triumfu, ale Chinka niesiona dopingiem swojej publiczności postawiła bardzo trudne warunki w drugiej części meczu. W końcówce obie zawodniczki nie wytrzymywały ciśnienia i były piekielnie zmęczone, ale Sabalenka lepiej zniosła trudy finału" - opisywał to spotkanie Marcin Jaz ze Sport.pl.

Finalnie z kortu jako przegrana schodziła 22-letnia Chinka. Z pewnością porażka przy własnej publiczności była bolesna, jednak w żadnym wypadku nie usprawiedliwia tego, jak Zheng w niektórych momentach zachowywała się na placu gry. W trzecim secie przy stanie 4:2 i 30:15 dla Aryny Sabalenki obie zawodniczki rozegrały spektakularną wymianę. Pod koniec akcji Chinka podbiegła do siatki, przez co wiceliderka rankingu WTA zdecydowała się na zagranie lobem. Piłka wylądowała na linii, a spóźniona Zheng nie zdołała skutecznie przebić jej na stronę rywalki.

Wtedy 22-latka wybuchła gniewem, a jej ofiarą okazał się sędzia liniowy ustawiony kilka metrów od tenisistki. Po przegranej akcji Chinka nawrzeszczała na arbitra, oskarżając go o utrudnianie przy dojściu do piłki. Na powtórkach widać jednak, że gniew skierowany w jego stronę był kompletnie bezpodstawny. Stał daleko i w żaden sposób nie przeszkadzał w grze. Zheng jednak nie odpuszczała i skarżyła się do sędziego głównego. Aryna Sabalenka natomiast tylko się odwróciła i ze spokojem czekała na wznowienie meczu. Chwilę później na obiekcie w Wuhan rozległy się gwizdy. "Bardzo niegrzeczne zachowanie Qinwen Zheng wobec sędziego liniowego. Została za to wygwizdana i zasłużenie" - ocenił jeden z kibiców w mediach społecznościowych.

Nie od dziś wiadomo, że Qinwen Zheng, łagodnie mówiąc, nie jest zbyt lubianą zawodniczką w tourze. Ostatnio fanom nie spodobało się jej zachowanie wobec Mirry Andriejewej na turnieju w Pekinie. Inne tenisistki również podkreślały swoje chłodne relacje z 22-latką. - Powiedziałam jej, że nie szanuję jej jako zawodniczki. Myślę, że podchodzi do meczów w dość zawzięty sposób. To sprawia, że nie ma zbyt wiele koleżanek. Trudno jest zmierzyć się z taką przeciwniczką, której naprawdę nie szanuję - mówiła swego czasu Emma Navaro.