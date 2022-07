Polacy nadal w ścisłej czołówce. Oto klasyfikacja medalowa mistrzostw świata w Eugene

Tegoroczna edycja lekkoatletycznych MŚ w Eugene zdominowana jest przez znakomicie sprawujących się sportowców z USA. Gospodarze podczas trzeciego dnia zmagań zdobyli aż dziewięć krążków i pewnie prowadzą w klasyfikacji medalowej.

Polska spadła w klasyfikacji medalowej, ale zachowała miejsce na podium

Podczas trzeciego dnia zmagań żaden z reprezentantów Polski nie sięgnął po medal, co wykorzystała reprezentacja Etiopii. Tamirat Tola zdobył bowiem złoty medal w maratonie, wygrywając go z czasem 2:05:36. Biegacz ustanowił w ten sposób również nowy rekord imprezy.

Przypomnijmy, że do tej pory polscy zawodnicy zdobyli łącznie trzy medale. Złoty medal w rzucie młotem wywalczył Paweł Fajdek, natomiast po srebro sięgnął Wojciech Nowicki. Niespodziewanie taki sam krążek wygrała Katarzyna Zdziebło w chodzie na 20 kilometrów, pomimo bardzo dużego upału: - Poniekąd warunki mnie skłoniły do startu na 20 kilometrów. Oman pokazał, że im jest cieplej, tym lepiej się czuję. Docelowo przygotowywałam się do 35 kilometrów, bo ja się lubię rozkręcać w trakcie chodu. Tu się zdążyłam rozkręcić już podczas 20 kilometrów i super: mam srebro i jeszcze idę dalej - powiedziała po zawodach.

Klasyfikacja medalowa MŚ w Eugene po trzecim dniu:

1. USA - 14 medali: 6 złotych, 4 srebrne, 4 brązowe

2. Etiopia - 3 medale: 2 złote, 1 srebrny

3. Polska - 3 medale: 1 złoty, 2 srebrne

4. Chiny - 3 medale: 1 złoty, 1 srebrny, 1 brązowy

4. Jamajka - 3 medale: 1 złoty, 1 srebrny, 1 brązowy

6. Japonia - 2 medale: 1 złoty, 1 srebrny

7. Uganda - 2 medale: 1 złoty, 1 brązowy

8. Dominikana - 1 medal: 1 złoty

8. Peru - 1 medal: 1 złoty

10. Kenia - 3 medale, 2 srebrne, 1 brązowy

11. Holandia - 2 medale: 1 srebrny 1 brązowy

12. Kanada - 1 medal: 1 srebrny

12. Grecja - 1 medal: 1 srebrny

14. Australia - 1 medal: 1 brązowy

14. Belgia - 1 medal: 1 brązowy

14. Hiszpania - 1 medal: 1 brązowy

14. Norwegia - 1 medal: 1 brązowy

14. Szwajcaria - 1 medal: 1 brązowy

14. Szwecja - 1 medal: 1 brązowy