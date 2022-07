Król strzelców ekstraklasy zostanie na dłużej. Spora podwyżka

21 goli, 12 asyst - to statystyki Iviego Lopeza z poprzedniego sezonu. Hiszpański pomocnik Rakowa Częstochowa został królem strzelców ekstraklasy, a ligowa kapituła wybrała go najlepszym pomocnikiem oraz zawodnikiem sezonu.

Nic dziwnego, że Lopez wzbudził zainteresowanie zagranicznych, bogatszych klubów. Mimo że sam zawodnik przebąkiwał o chęci pozostania w Częstochowie, to wiadomo było, że Raków może otrzymać ofertę nie do odrzucenia. Teraz jednak sporo wskazuje na to, że Hiszpan zostanie w zespole Marka Papszuna.

Ivi Lopez zostanie w Rakowie

Portal Weszło.com poinformował, że Lopez jest o krok od podpisania nowej umowy z Rakowem. Dotychczasowy kontrakt obowiązywał do czerwca 2024 roku, nowy ma być o rok dłuższy. Piłkarz, który do tej pory zarabiał 25 tys. euro miesięcznie, ma otrzymać sporą podwyżkę.

Ma to odstraszyć zainteresowane zawodnikiem kluby. A tych nie brakuje. Raków miał otrzymać ofertę z węgierskiego MOL Fehervar, ale sam piłkarz nie był zainteresowany odejściem do tego klubu. Lopezem interesował się nawet Lech Poznań, ale kiedy mistrzowie Polski dowiedzieli się, że w kontrakcie pomocnika nie ma klauzuli odstępnego w wysokości 1,5 mln euro, odpuścili temat.

Lopez gra w Rakowie od lata 2020 roku. Wcześniej Hiszpan grał w ojczyźnie, kolejno w Getafe, Sevilli Atletico, Levante, Realu Valladolid, Sportingu Gijon, SD Huesca oraz SD Ponferradina.