Znamy składy na All-Star Game. LeBron James i Kevin Durant dokonali wyboru

LeBron James wystąpi w Atlancie po raz 17. w Meczu Gwiazd NBA. Więcej występów od niego mają tylko Kareem Abdul-Jabbar i Kobe Bryant, którzy zaliczyli 18 takich meczów. W poprzedniej edycji drugim kapitanem obok LeBrona był Grek Giannis Antetokounmpo. Teraz główną postacią w drugim zespole będzie zawodnik Brooklyn Nets, Kevin Durant. Dla niego będzie to 11 udział w All-Star Game. Niestety nie będzie on mógł pojawić się na parkiecie z powodu kontuzji. Władze NBA postanowiły jednak pozostawić go jako kapitana drużyny. Minionej nocy obaj koszykarze przed kamerami wybierali składy obu drużyn spośród zawodników, którzy zdobyli najwięcej głosów kibiców.

REKLAMA

Zobacz wideo "To nie czary, to Cezary!". Jaką karierę zrobili Polacy w NBA?

Choć z nich drwiono, chcą mistrzostwa NBA. Utah Jazz "ściskają rywali jak boa dusiciel"

James i Durant wybrali składy swoich drużyn. Wiemy kto wystąpi w pierwszych piątkach w All-Star Game.

Pierwszeństwo wyboru miał LeBron James i zdecydował się właśnie na Giannisa Antetokounmpo. Jak już wspominaliśmy Grek był drugim z kapitanów w poprzedniej edycji All-Star Game. Tym razem więcej głosów otrzymał Durant, który jako pierwszego do swojej drużyny wybrał klubowego kolegę, Kyriego Irvinga. Dalej zawodnicy dzielili się na przemian i tym samym do Team LeBron wybrani zostali kolejno Stephen Curry, Luka Doncić i Nikola Jokić. Team Durant zasilili natomiast Joel Embiid, Kawhi Leonard, Bradley Beal oraz Jayson Tatum.

Jeżeli chodzi o rezerwowych to tym razem wybieranie rozpoczynał zawodnik Nets. Durant wybrał do swojej ekipy Jamesa Hardena, Devina Bookera, Ziona Williamsona, Zacha LaVine'a, Juliusa Randle'a, Nikolę Vucevicia, a także Donovana Mitchella. LeBron James sięgnął z kolei po Damiana Lillarda, Bena Simmonsa, Chrisa Paula, Jaylena Browna, Paula George'a, Domantasa Sabonisa oraz Rudy'ego Goberta.

Największym zaskoczeniem tegorocznej edycji może być brak w pierwszym składzie zachodu Damiana Lillarda, który jest aktualnie w świetnej dyspozycji. Dochód z Meczu Gwiazd zostanie przeznaczony na cele charytatywne takie jak dofinansowanie szkół, do których uczęszczają czarnoskórzy uczniowie oraz na walkę z pandemią koronawirusa. Trenerami obu ekip będą Quin Snyder z Utah Jazz i Doc Rivers z Philadelphia 76ers.

NBAAll-Star Game odbędzie się w w nocy z niedzieli na poniedziałek (7/8 marca) o godzinie 2:00 polskiego czasu.

Michael Jordan przechytrzył rywali! "Zrobił fatalne wrażenie, ale fani go kochają"