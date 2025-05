Nadchodzi największy transfer lata. "Osiągnięto porozumienie"

Florian Wirtz jest jednym z najgorętszych nazwisk na rynku transferowym. Wszystko wskazuje na to, że 22-latek opuści Bayer Leverkusen, by dalej rozwijać się w jeszcze większym klubie. Z tym klubem pożegnał się już Xabi Alonso i wszystko wskazuje na to, że niedługo poznamy nowy klub Jonathana Taha.

Doniesienia nt. transferu Floriana Wirtza

Od jakiegoś czasu mówiło się, że Niemiec ma trafić do Bayernu Monachium, ale w ostatnim czasie pojawiły się informacje, że to nie jest jedyny kierunek. W miniony wtorek dziennikarze sfotografowali piłkarza i jego bliskich w... Manchesterze. "Bild" informował, że Wirtz miał się spotkać z przedstawicielami Manchesteru City, a jego wielkim zwolennikiem jest sam Pep Guardiola, który chciałby uczynić go następcą Kevina de Bruyne.

Dzień później pojawiły się informacje, że zawodnik miał kontaktować się jeszcze z innym klubem Premier League. Mowa o aktualnym mistrzu Anglii - Liverpoolu. Informacje ujawnił cfbayerninsider.com. "Należy zauważyć, że to spotkanie było zaplanowane, a nie spontaniczne" - czytamy. Dodano również, że Wirtz nie jest celem transferowym "The Reds". "Liverpool ma inne, jasne priorytety, którymi musi się zająć" - dodano.

Najnowsze informacje dotyczące transferu Floriana Wirtza

Teraz znów pojawiły się nowe informacje nt. przyszłości Floriana Wirtza. Dziennikarz Foot Mercato - Santi Aouna napisał na Twitterze, że piłkarz najprawdopodobniej trafi jednak do Bayernu Monachium.

"Osiągnięto porozumienie między Bayernem Monachium a Florianem Wirtzem, jak ujawniono dwa tygodnie temu. Trwają rozmowy pomiędzy Leverkusen i Bayernem Monachium. Pierwsza oferta w przygotowaniu. FC Bayern pozostaje pewny siebie pomimo zainteresowania ze strony Manchesteru City i Liverpoolu" - napisał w serwisie X.

Florian Wirtz trafił do Bayeru Leverkusen w styczniu 2020 roku z młodzieżówki FC Koeln za około 200 tysięcy euro. Jego aktualny kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Serwis Transfermarkt wycenia go na 140 mln euro. Swoją karierę Niemiec rozpoczynał w zespole SV Gruen-Weiss Brauweiler. W tym sezonie pomocnik rozegrał w sumie 44 mecze i strzelił w nich 16 goli i dołożył 15 asyst.