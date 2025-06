Oto czym teraz zajmuje się Korzeniowski. Tego jeszcze nie było

Cztery złota olimpijskie, trzy złota mistrzostw świata, dwa złota mistrzostw Europy - to najważniejsze osiągnięcia w karierze Roberta Korzeniowskiego. Po zakończeniu kariery zbliżył się on do mediów, przez pewien czas był nawet dyrektorem TVP Sport. A teraz zaangażował się w inne przedsięwzięcie.

Robert Korzeniowski ma nowe zajęcie. "W robieniu kroków nie ma sobie równych"

O wszystkim poinformowała w czwartek agencja mediowa OMD Poland. "Dumni z przekroczenia kolejnej granicy ogłaszamy, że nawiązaliśmy współpracę ambasadorską z Robertem Korzeniowskim - czterokrotnym mistrzem olimpijskim, który w robieniu kroków nie ma sobie równych" - ogłoszono w serwisie LinkedIn.

"Współpraca z Panem Robertem to lekcja determinacji i konsekwencji w realizacji obranych celów, a także przygoda, która dodaje nam wiatru w skrzydła. Bo jeśli czerpać inspirację, to tylko od najlepszych" - czytamy. Motto firmy o "krok więcej", bardzo pasujące do utytułowanego chodziarza.

Robert Korzeniowski nawiązał nową współpracę. "Proces składający się z wielu drobnych kroków"

- W biznesie, jak w sporcie. Sukces wymaga ciężkiej pracy i nieustannego dążenia do doskonałości. To proces składający się z wielu drobnych kroków. Wybierz OMD, które jak ja zawsze robi krok więcej - tak Korzeniowski zachęca do współpracy z agencją w promocyjnym filmie.

A czym jeszcze zajmuje się Robert Korzeniowski? Jakiś czas temu spekulowano o jego możliwym objęciu stanowiska szefa PKOl-u. - Jestem prezesem stowarzyszenia OlimpijczycyPL. Jego rolą jest m.in. szerzenie idei olimpizmu, edukowanie społeczeństwa jednoczenie środowiska sportowego wokół ważnych dla nas wszystkich tematów. Ponieważ zwracają się do mnie koleżanki i koledzy przejęci sytuacją w PKOl-u, to staram się włączyć w dyskusję - komentował w rozmowie z Kacprem Sosnowskim ze Sport.pl. Obecny prezes Radosław Piesiewicz wykreślił go z komisji i grup roboczych w komitecie.