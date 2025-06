Makabryczne odkrycie w hotelowym basenie."Jej śmierć kryje wiele tajemnic"

Luz Maria Barrera Agaton miała 36 lat. Kulturystyką zajmowała się od przeszło dekady. Pierwszy znaczący sukces osiągnęła w 2017 roku, kiedy zajęła czwarte miejsce w Amateur Olympia. W tym samym sezonie wygrała też prestiżowe zawody "Mister Mexico". Poza startowaniem na scenie, pracowała jako działacz i była wpływową postacią w meksykańskim środowisku kulturystyki.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki ostro o piłkarzach Legii: Powinno się otworzyć drzwi i serdecznie im podziękować za niezdobycie mistrzostwa od lat

Nie żyje kulturystyka Luz Maria Barrera Agaton

Na początku czerwca Barrera Agaton udała się na wakacje, która zamierzała spędzić w małym miasteczku Motul we wschodnim Meksyku. W sobotę wieczorem razem z rodziną oraz przyjaciółmi przesiadywała nad basenem w "Coco Resort & Villas". Kiedy wybiła północ, jej towarzysze udali się z powrotem do hotelowych pokojów. Meksykanka postanowiła, że dołączy do nich później. Kilka godzin później została znaleziona martwa na dnie basenu.

ZOBACZ TEŻ: Nie żyje znana kulturystka. Miała 20 lat

Według doniesień lokalnych mediów dwa tygodnie wcześniej Barrera Agaton zdarła zawieszony w jej siłowni baner z pogróżkami. Postanowiła nie zgłaszać tego na policję. Nie wiadomo jeszcze, czy ten incydent miał związek z jej śmiercią.

"Czasami po prostu nie rozumiesz, dlaczego coś się dzieje. Będziemy tęsknić za Tobą - Twoją żywiołową radością życia, Twoją skromnością. Niech Bóg da opiekę całej waszej rodzinie" - to treść oświadczenia Evangeliny Cimé Mézquity, prezes Jukatańskiego Stowarzyszenia Kulturystyki i Fitnessu, które umieściła na Facebooku.