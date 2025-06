Polacy pędzą po podium! Tak wygląda klasyfikacja generalna DME 2025

W czwartek reprezentacja Polski zdobyła 19,5 pkt na Drużynowych Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce. Biało-Czerwonym dawało to 8. miejsce w klasyfikacji generalnej. Liderami byli Czesi, którzy mieli 29,5 pkt. Tuż przed Polakami były reprezentacje Wielkiej Brytanii, Włoch i Szwajcarii, które zdobyły po 20 pkt.

Tak poradzili sobie Polacy w piątek na DME 2025. Jest awans!

A jak to wyglądało w piątek? Zgodnie z oczekiwaniami spisały się Ewa Swoboda i Natalia Bukowiecka - obie w swoich konkurencjach zajęły drugie miejsce, za co Polska dostała łącznie 30 punktów. Bukowiecka zanotowała najlepszy czas w tym sezonie, ale przed kamerą TVP Sport miała żal do fanów. - Jest mi przykro. Nie miałam żadnej wpadki, ale ten rok jest trochę inny, a kibice nie potrafią tego zrozumieć i życzą mi źle - mówiła.

Polska drużyna liczyła też na punkty w rzucie młotem, gdzie reprezentował ją Paweł Fajdek. Niestety żadna z jego prób nie została uznana przez sędziów. A to oznacza, że w tej konkurencji Polacy nie zdobyli żadnych punktów.

Dobrze lub powyżej oczekiwań spisali się Maciej Megier (12 punktów w biegu na 3000 metrów z przeszkodami), Maksymilian Szwed (11 punktów w biegu na 400 metrów, z czasem 45,21s pobił rekord życiowy), Daria Zabawska (12 punktów za rzut dyskiem) oraz Wojciech Galik (8 punktów w trójskoku). Fantastycznie w biegu na 100 metrów pobiegł Oliwer Wdowik, który z czasem 10,10s jest trzecim najlepszym sprinterem w historii Polski! Biało-Czerwoni dzięki temu rezultatowi zdobyli 14 punktów do klasyfikacji generalnej.

Wszyscy reprezentanci Polski zdobyli w piątek łącznie 112 punktów. W klasyfikacji generalnej dało im to awans na czwarte miejsce z minimalną stratą do Włochów oraz Hiszpanów. Zdecydowanie najlepsi są Holendrzy.

Tyle punktów zdobyli Polacy na DME 2025 w lekkoatletyce:

Paweł Fajdek (rzut młotem) - 0 pkt

Natalia Bukowiecka (400m) - 15 pkt

Klaudia Kardasz (pchnięcie kulą) - 7 pkt

Maksymilian Szwed (400m) - 11 pkt

Weronika Lizakowska (5000m) - 9 pkt

Bartosz Kitliński (800m) - 9 pkt

Maciej Megier (3000m z przeszkodami) - 12 pkt

Ewa Swoboda (100m) - 15 pkt

Daria Zabawska (rzut dyskiem) - 12 pkt

Oliwer Wdowik (100m) - 14 pkt

Wojciech Galik (trójskok) - 8 pkt

Klasyfikacja generalna DME 2025 w lekkoatletyce: