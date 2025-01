Paweł Fajdek to postać polskiego sportu, która nigdy nie gryzła się w język. Cztery lata temu przy okazji wyboru Sportowca Roku nie rozumiał, dlaczego Robert Lewandowski pokonał Anitę Włodarczyk. "87. plebiscyt Przeglądu Sportowego. Wstyd... Nie pozdrawiam" - napisał wówczas.

Fajdek przemówił po wyborze Sportowca Roku. Oberwało się Lewandowskiemu

Młociarz wielokrotnie krytykował piłkarzy oraz cały przemysł futbolu. - W każdym kraju, w którym byłem, są młociarze, a w niektórych nie ma ligi piłkarskiej. Zbierają się trzy kluby złożone z kucharzy i tak dalej i sobie grają. To jest to liga, czy nie? To jest rozrywka. Jeżeli chcemy rzucać młotem, to jednak musimy być zrzeszeni w klubie i startować w normalnych zawodach, a nie na pikniku - mówił swego czasu w "Hejt Parku".

Paweł Fajdek zabrał głos także przy okazji sobotniej Gali Mistrzów Sportu. Nie omieszkał wbić "szpilki" w Roberta Lewandowskiego, który zajął ósme miejsce w plebiscycie na Sportowca Roku. - Sukces dla niego, że znalazł się w dziesiątce. Było bardzo ciasno. Jednak ma kibiców za sobą - stwierdził młociarz w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Pięciokrotny mistrz świata był jednak zadowolony ze sportowców, którzy znaleźli się na podium. - Jest ogromne zaskoczenie, ale zaskoczenie pozytywne, bo nie spodziewałem się ani Natalki [Bukowieckiej - red.] ani Wilfredo Leona w pierwszej trójce, wiec duże zaskoczenie, ale zaskoczenie pozytywne. Na Olę Mirosław stawiałem, wiadomo - podsumował Fajdek. Przyznał także, że spodziewał się miejsc na podium Julii Szeremety i Igi Świątek.

Najlepsza dziesiątka plebiscytu "Przeglądu Sportowego":