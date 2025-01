Wąsek odpalił petardę w Bischofshofen! Sama czołówka. Polacy trafili na siebie

W poniedziałek w austriackim Bischofshofen poznamy zwycięzcę 173. Turnieju Czterech Skoczni. Bardzo prawdopodobne, że będzie to reprezentant gospodarzy, jako że trzy pierwsze miejsca obecnie zajmują w klasyfikacji TCS Austriacy. Stefana Krafta, Jana Hoerla i Daniela Tschofeniga dzieli tylko 1,3 punktu, a pozostali rywale tracą do nich ponad 20 punktów i więcej.

Znakomity Paweł Wąsek w kwalifikacjach w Bischofshofen. Ale jest i zła wiadomość

Polscy kibice liczą przede wszystkim na dobry wynik Pawła Wąska, który w generalce Turnieju Czterech Skoczni jest dziewiąty i ma duże szanse na TOP 10 po całych zawodach. W niedzielnych kwalifikacjach trzymano z kolei kciuki, by żaden z Biało-Czerwonych nie sprawił przykrej niespodzianki oraz by cała piątka z dobrych pozycji awansowała do poniedziałkowego konkursu.

Niestety, ten cel nie został przez polskich skoczków wykonany, ale zacznijmy od pozytywów. Tym na pewno był ponownie Paweł Wąsek. Najlepszy obecnie polski skoczek prowadził po swoim skoku na 136 metrów w bardzo ładnym stylu, a ostatecznie uplasował się na wysokim czwartym miejscu ex aequo z liderem Pucharu Świata Austriakiem Danielem Tschofenigiem.

Awans bez większego trudu uzyskał także Aleksander Zniszczoł, który osiągając 132,5 metra zajął 19. miejsce. O dwa metry krócej skoczył Dawid Kubacki, który był 31., a tuż za nim znalazł się Piotr Żyła (127 metrów).

Do konkursu nie awansował jedynie zmagający się z przeziębieniem Jakub Wolny, który osiągnął tylko 121,5 metra i zajął dopiero 52. miejsce.

Kwalifikacje wygrał ostatecznie Austriak Stefan Kraft, który z najniższej w kwalifikacjach belki osiągnął aż 142 metry. Drugie miejsce przypadło jego rodakowi Maximilianowi Ortnerowi (139,5 m), a trzecie Szwajcarowi Gregorowi Deschwandenowi (142 m).

W poniedziałkowym konkursie skoczkowie będą skakali w systemie K.O. Paweł Wąsek będzie rywalizował z Amerykaninem Kevinem Bicknerem, Aleksander Zniszczoł z Piotrem Żyłą, a Dawid Kubacki z Japończykiem Renem Nikaido.

Ostatni konkurs 73. Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen odbędzie się w poniedziałek o godzinie 16:30. Na godzinę 15:00 zaplanowano z kolei serię próbną przed zawodami. Relacja na żywo na Sport.pl.