Świątek szokuje przed Wimbledonem. Tłumaczy, dlaczego zrezygnowała z gry na trawie

Przed poprzednią edycją Wimbledonu najlepszym wynikiem Igi Świątek (1. WTA) na tym turnieju była czwarta runda. W zeszłym roku Polka dotarła do ćwierćfinału, ale tam przegrała 5:7, 7:6, 2:6 z Ukrainką Eliną Switoliną (21. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Courteney Cox zagrała w tenisa z Igą Świątek

W tym roku Świątek zacznie rywalizację na Wimbledonie od meczu z Amerykanką Sofią Kenin (48. WTA). Do tej pory zawodniczki grały ze sobą dwukrotnie i w obu przypadkach górą była Świątek - najpierw w finale Roland Garros w 2020 r. (6:4, 6:1), a potem w pierwszej rundzie tegorocznego Australian Open (7:6, 6:2). Co mówi Świątek przed rozpoczęciem turnieju?

Świątek mówi o oczekiwaniach przed Wimbledonem. "Skomplikowany turniej"

Świątek rozmawiała z dziennikarzami przed rozpoczęciem Wimbledonu. Polka wyjaśniła, dlaczego ten turniej wielkoszlemowy jest inny niż wszystkiego. - Na Wimbledonie nie da się zbudować formy, to trochę inny turniej. Szansa na to, że zawodniczki, które nie są faworytkami i mogą wygrać ten turniej, są większa. Trzeba podejść do tego turnieju inaczej pod względem mentalnym. Zazwyczaj popełnia się tu kilka błędów więcej niż na innych nawierzchniach. Piłka jest grana nisko oraz bardzo szybko. To turniej bardzo skomplikowany - powiedziała.

- Muszę się skupić na procesie stawania się lepszą zawodniczką na kortach trawiastych. Nie należy się skupiać tutaj na rankingu czy oczekiwaniach, tylko na tym, jak grać najlepiej na trawie. Tak zamierzam postępować. Czuję się świetnie, zwłaszcza po tak dużych turniejach jak wcześniej. Miałam czas, by trenować solidnie i bez pośpiechu - dodała Świątek. Ze słów Igi wynika, że najtrudniejsze w sezonie jest tak szybkie zmienianie nawierzchni. A jak wyglądały jej przygotowania do Wimbledonu?

- Cieszę się, że przyjechałam tu wcześniej, ponieważ jest duża różnica między trawą w Polsce a tą. Z dnia na dzień nabierałam rytmu, lepiej czułam piłkę. Jednym z celów było wygrywanie gemów przy własnym serwisie i wywieranie presji. Udawało mi się to na innych nawierzchniach, mam nadzieję, że tutaj będzie tak samo. Tutaj jeszcze ważniejsze jest pierwsze podanie. Dobrze mi szło na treningach, a teraz przetestuję to w meczach. Nie mogę się tutaj ślizgać na korcie, muszę poza serwisem zwrócić uwagę na ruch i zatrzymanie przed uderzeniem - wyjaśnia Świątek.

A jak Iga odniosła się do faktu, że nie grała żadnego turnieju na trawie przed Wimbledonem? - Podeszliśmy do turnieju trochę inaczej, niż w zeszłym roku ze względu na ilość meczów, które zagrałam w pierwszej części sezonu. Mogłam zagrać jeden turniej przed Wimbledonem, ale nie wiem, czy byłabym w stanie być wtedy w dobrej formie fizycznej do końca roku. Trzeba było wybrać to, co będzie najlepsze dla przyszłości - podsumowała Świątek.

Mecz Świątek - Kenin odbędzie się we wtorek, natomiast nie jest jeszcze znana dokładna godzina. Relacje tekstowe na żywo z meczów Świątek podczas Wimbledonu w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.