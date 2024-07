Tak wygląda ranking FIVB po Lidze Narodów. Kapitalne informacje dla Polaków

"Po sobotnim półfinale przegranym 2:3 z Francuzami Polacy wyglądali na głodnych zwycięstwa na koniec turnieju w Łodzi. Mówili, że chcą wynagrodzić kibicom brak finału i pożegnać się z łódzką halą w odpowiedni sposób - zdobywając brązowy medal" - pisał Jakub Balcerski ze Sport.pl.

Faktycznie, zrobili to. Wydawało się, że będzie to nieco trudniejsze zadanie, ale na całe szczęście - tak nie było. Prawdziwy popis umiejętności zaprezentował Wilfredo Leon. "Słoweńcy mogli myśleć o zwycięstwie i szansach na brąz tylko w jednym momencie: gdy mieli piłkę setową na wagę wygrania pierwszego seta. To wtedy złamały ich dwa punktowe bloki Wilfredo Leona, a Polacy wygrali tę partię i kontroli nad meczem nie oddali już do końca" - podsumował.

Reprezentacja Polski utrzymuje prowadzenie. Oto aktualny ranking FIVB po Lidze Narodów

Siatkarze Nikoli Grbicia mają powody do zadowolenia, gdyż żadna z ekip nie może się pochwalić tak dużymi osiągnięciami w ostatnich latach. Mimo przegranego półfinału zarobili też gigantyczną kasę - choć nie może się ona równać temu, ile wpłynęło na konto Francuzów.

Niedzielne rozstrzygnięcia w Lidze Narodów sprawiły również, że doszło do zmian w czołówce rankingu FIVB. Nieprzerwanie na pozycji lidera znajdują się polscy siatkarze, którzy z dorobkiem 422 pkt wyprzedzają Japonię (361 pkt) oraz Włochy (345 pkt). Triumf Francuzów pozwolił im za to wyprzedzić Słowenię, która zajmuje obecnie czwartą lokatę. Pierwsza "11" rankingu zapewniła sobie awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu.

Tak wygląda skrócony FIVB po Lidze Narodów 2024:

1. Polska - 422,61 pkt *

2. Japonia - 361,02 pkt *

3. Włochy - 345,39 pkt *

4. Francja - 344 pkt (+1) *

5. Słowenia - 340,39 pkt (-1) *

6. USA - 325,89 pkt *

7. Brazylia - 316,42 pkt *

8. Argentyna - 296,39 pkt *

9. Kanada - 273,67 pkt *

10. Serbia - 259,97 pkt *

11. Niemcy - 250,28 pkt *

12. Kuba - 249,34 pkt

13. Holandia - 204,81 pkt

* - awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu

Teraz naszych siatkarzy czeka jeszcze Memoriał Huberta Wagnera, podczas którego zmierzą się z Niemcami oraz Słowenią. Nieco ponad cztery tygodnie dzielą nad od rozpoczęcia IO w Paryżu. Trener Nikola Grbić wciąż w tajemnicy trzyma informację, kto pojedzie na ten turniej. - Poczekajmy na decyzję trenera i wtedy będziemy gdybać. Nie powiedział nam, kiedy i jak się o tym dowiemy - przekazał Łukasz Kaczmarek.