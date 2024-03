Szybko poszło. Kanał Zero już wyprzedza konkurencję

Kanał Zero zaliczył bardzo głośny start, przez pierwsze trzy tygodnie miał ponad 30 mln wyświetleń. W ostatnim czasie liczba widzów zmalała, ale Krzysztof Stanowski nie martwi się taką sytuacją."Liczba widzów stabilizuje się dokładnie na tym poziomie, jaki przewidziałem w programie na koniec lutego. Za marzec będzie to pewnie około 35 mln wyświetleń i to powinna być w przyszłości liczba, wokół której będziemy się kręcić, aż od czasu do czasu wydarzy się coś napędzającego ruch" - skomentował sam Stanowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz szykuje tajną broń na Walię? "Oby nasze marzenia nie znalazły się w koszu"

Kanał Zero przebił Kanał Sportowy! Krzysztof Stanowski ma powody do zadowolenia

Założyciel Kanału Zero nie ma jednak powodów do niepokoju. W sobotę wieczorem jego kanał prześcignął Kanał Sportowy pod względem liczby subskrybentów. Obecnie ma już 993,171 subskrypcji. Z kolei w przypadku Kanału Sportowego jest to 993,155. Niebawem pęknie więc bariera miliona "subów".

Z pewnością dla Stanowskiego są to dobre informacje. Zwłaszcza że rozstawał się on z Kanałem Sportowym w nie najlepszej atmosferze. Popadł on w konflikt interesów z pozostałymi udziałowcami - Michałem Polem, Mateuszem Borkiem oraz Tomaszem Smokowskim. Postanowił więc założyć własny interes i konkuruje z Kanałem Sportowym.

"Kanał Sportowy notuje spadki wyświetleń i subskrypcji, a jego współwłaściciele Mateusz Borek i Tomasz Smokowski starają się dystansować od Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego" - pisał niedawno Dominik Senkowski ze Sport.pl. Zarówno Stanowski, jak i byli jego współpracownicy często wbijają w siebie wzajemne szpilki.