"Oszaleli" - tak hiszpański portal skomentował ofertę dla Lewandowskiego

Letnia ofensywa transferowa saudyjskich klubów mogła przerazić europejskich kibiców i działaczy. Nawet Aleksander Ceferin - szef UEFA - publicznie ostrzegał tamtejszych działaczy, że mogą skończyć niczym Chiny, które też próbowały rozwinąć futbol, kupując gwiazdy. Chińczycy nigdy jednak nie ściągnęli tak wielkich nazwisk. Latem do Arabii Saudyjskiej trafili m.in. Neymar, Karim Benzema, Sadio Mane czy Jordan Henderson. A przecież na miejscu od kilku miesięcy czekał na nich już Cristiano Ronaldo.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz szykuje tajną broń na Walię? "Oby nasze marzenia nie znalazły się w koszu"

Kosmiczne pieniądze dla Lewandowskiego. "Oszaleli"

Na tym zresztą saudyjskie kluby nie chciały się zatrzymywać. Przez kilka miesięcy media informowały regularnie o zainteresowaniu tamtejszych drużyn Lionelem Messim - który ostatecznie trafił do USA - i Robertem Lewandowskim. I choć kapitan polskiej kadry dał jasno do zrozumienia, że nie chce odchodzić z Barcelony, to wcale nie oznacza, że Saudyjczycy się poddali. O szczegółach informuje "Mundo Deportivo".

Na łamach tej gazety już w tytule możemy przeczytać, że "Saudyjczycy oszaleli". I rzeczywiście można odnieść takie wrażenie, gdy dowiadujemy się, jaką kwotę są w stanie zaoferować zawodnikowi Barcelony.

"Polski napastnik ponownie jest najbardziej pożądanym graczem w Arabii Saudyjskiej. Mimo nieudanej próby w zeszłym roku, saudyjska liga nie porzuca marzeń o ściągnięciu kolejnego wyróżniającego się napastnika. Są gotowi obsypać go złotem, żeby przekonać go do gry w ich kraju i oferują mu więcej niż 100 milionów euro na sezon. Jednak źródła bliskie polskiemu napastnikowi potwierdziły w rozmowie z 'Mundo Deportivo', że Lewandowski nie rozważa odejścia z Barcelony, z którą ma kontrakt do czerwca 2025 roku" - pisze dziennikarz Roger Torello.

Zwrócono też uwagę na to, że Lewandowski publicznie zawsze mówi o tym, że w Barcelonie jest szczęśliwy i zapowiada chęć pozostania w klubie. Wygląda jednak na to, że saudyjskich działaczy to nie zniechęca i liczą na to, że w końcu Polak da radę się złamać.

Robert Lewandowski w obecnym sezonie zagrał już 39 meczów, w których strzelił 20 goli i zanotował dziewięć asyst.