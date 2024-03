Kanał Zero zaliczył bardzo głośny start, przez pierwsze trzy tygodnie miał ponad 30 mln wyświetleń. W ostatnim czasie liczba widzów zmalała, ale Krzysztof Stanowski nie martwi się taką sytuacją.

Kanał Zero z mniejszą widownią

Jak wyliczyli statystycy z portalu Socialblade, cytowani przez wirtualnemedia.pl, Kanał Zero miał przez trzy tygodnie z rzędu co najmniej dziesięć milionów wyświetleń. Rekordowy był pierwszy tydzień lutego, kiedy projekt Krzysztofa Stanowskiego rozpoczął działalność na portalu YouTube. Wówczas filmy KZ obejrzało 12,77 mln osób.

Marzec to już jednak spadek widowni Kanału Zero. Łączna liczba widzów w pierwszych trzech tygodniach miesiąca nie przekroczyła 20 mln, w każdym tygodniu filmy KZ oglądało nieco mniej niż siedem mln osób.

Najpopularniejszym filmem na kanale jest "Dziennikarskie Zero: Cała prawda o Caroline Derpienski", obejrzało 3,5 mln ludzi. Łącznie osiem filmów ma co najmniej milion wyświetleń (stan na sobotę 23.03., godz. 14:00).

Spadek widzów jest zauważalny, ale Krzysztof Stanowski nie widzi powodów do obaw. Wręcz przeciwnie - spodziewał się, że po mocnym starcie liczba widzów zmniejszy się do poziomu, jaki był w pierwszych trzech tygodniach marca. Uważa, że celem Kanału Zero będzie utrzymanie podobnych wyników przez dłuższy czas.

"Liczba widzów stabilizuje się dokładnie na tym poziomie, jaki przewidziałem w programie na koniec lutego. Za marzec będzie to pewnie około 35 mln wyświetleń i to powinna być w przyszłości liczba, wokół której będziemy się kręcić, aż od czasu do czasu wydarzy się coś napędzającego ruch" - skomentował wyniki na Twitterze.

Przy okazji wbił szpilkę Kanałowi Sportowemu, zaznaczając, że ten miał rekordowy wynik miesięczny mniejszy, niż zanotował Kanał Zero w lutym. Oprócz tego zapowiedział, że do zespołu KZ dołączą nowi prezenterzy oraz sponsorzy.

Kanał Zero ma obecnie 989 tys. subskrypcji. Opublikowano 315 filmów. Łączna liczba wyświetleń to ponad 85 mln.