Marianna Schreiber przekazała zaskakujące wieści. "Za 14 dni"

W kilka miesięcy Marianna Schreiber z aktywistki politycznej zamieniła się w freak-fightową influencerkę. 31-latka wygrała z Moniką Laskowską, a drugą walkę miała stoczyć z Małgorzatą Zwierzyńską. Do pojedynku finalnie nie doszło, ponieważ "Goha Magical" dzień przed galą Clout MMA została zatrzymana przez policję. Wszystkich tych wydarzeń nie zniósł Łukasz Schreiber, który za pośrednictwem mediów przekazał, że rozstaje się z żoną.

Schreiber idzie do wojska. "To dzień przed wyborami"

"Całe moje życie, przez ostatnie 2,5 roku media sprowadziły do poziomu jakiegoś "Big Brothera". Tak to wyglądało. Ja cały czas milczę, milczałem, nie komentuję, nie oceniam" - tłumaczył ostatnio polityk Prawa i Sprawiedliwości. Marianna Schreiber wiele razy odniosła się do słów byłego męża, jednak postanowiła, że nie będzie wyciągała wszystkich "brudów" do przestrzeni publicznej.

"Z mojej strony mogę powiedzieć tylko tyle: chyba nikt nie zna mojego męża tak dobrze, jak ja. Dlatego, że to tata mojej córeczki - zamknę usta w tej sprawie" - pisała Schreiber w mediach społecznościowych, gdzie ostatnio pochwaliła się inną informacją. W sobotnie popołudnie zawodniczka Clout MMA przekazała, że za dwa tygodnie trafi do wojska.

"Za 14 DNI idę do WOJSKA. To dzień przed wyborami. Dacie mi znać jak poszły? Chyba nie bardzo nawet chcę to sama sprawdzać." - napisała na X. Być może Marianna Schreiber znów nawiązała do aktywności politycznej swojego męża. Przypomnijmy, Łukasz Schreiber znalazł się w gronie kandydatów na prezydenta Bydgoszczy i obecnie jest w trakcie kampanii wyborczej.

Co ciekawe, nie będzie to pierwszy raz, kiedy Schreiber założy mundur. W zeszłym roku influencerka ukończyła dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. - Nie wierzyłam w siebie. Chciałam dotrwać do końca, ale zakładałam, że może mi się to jednak nie udać. Ja nie byłam tak silna. To dzięki wojsku jestem silna - fizycznie i psychicznie [...] Każdego dnia przekraczałam własne granice. Dyscyplina okazała się mi bardzo potrzebna i pomocna. - opowiadała w wywiadzie dla "Super Expressu".