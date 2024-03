Genialny lot Zniszczoła w serii próbnej w Planicy! Imponująca odległość

W niedzielę na skoczni do lotów narciarskich w Planicy dojdzie do wielkiego finału sezonu. Weekend z lotami trwa już od czwartku, kiedy odbyły się kwalifikacje. Z kolei w piątkowym konkursie indywidualnym triumfował kończący karierę Peter Prevc, a w drużynie najlepsi byli Austriacy.

Planica. Aleksander Zniszczoł najlepszy w serii próbnej!

W wielkim finale sezonu na starcie pojawi się 30 najlepszych zawodników klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. O 8.30 rozpoczęła się seria próbna, w której najlepszy okazał się Aleksander Zniszczoł. Polak wylądował na 242. metrze i co prawda podparł skok, ale nie miało to większego znaczenia, gdyż skoki treningowe nie są oceniane przez sędziów. Wyprzedził on Słoweńców Domena Prevca (235 m) oraz Anze Laniska (222 m).

Pozostali Polacy również zaprezentowali się solidnie. Piotr Żyła poleciał 223,5 metra i był piąty, a Kamil Stoch po locie na 218 metrów zajął dziewiąte miejsce. Dawid Kubacki, który nie prezentował się dobrze w ostatnich tygodniach, uzyskał 201 metrów, co dało mu 25. miejsce.

Wyniki serii próbnej w Planicy:

1. Aleksander Zniszczoł - 242 m, 169,2 pkt

2. Domen Prevc - 235 m, 167,5 pkt 3. Anze Lanisek - 222 m, 154,8 pkt

4. Piotr Żyła - 223,5 m, 153,1 pkt

5. Lovro Kos - 217,5 m, 152 pkt

6. Stefan Kraft - 228,5 m, 151,7 pkt

7. Junshiro Kobayashi - 232 m, 150,9 pkt

8. Robert Johansson - 220 m, 148,9 pkt

9. Kamil Stoch - 218 m, 144,9 pkt

10. Ren Nikaido - 220 m, 142,8 pkt

...

25. Dawid Kubacki - 201 m, 124,6 pkt

Początek finałowej rywalizacji zaplanowano na 9.30. Transmisja dostępna będzie w Eurosporcie, TVN-ie oraz na platformie Player.pl. Relacja na żywo także na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.