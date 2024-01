Stanowski ogłasza kolejne wzmocnienie! Prosto z Kanału Sportowego

"Fajnie było" - napisał w październiku Krzysztof Stanowski, ogłaszając, że odchodzi z Kanału Sportowego. Na tę decyzję burzliwie zareagował Mateusz Borek. - Kim jest dzisiaj dla Kanału Sportowego Krzysztof Stanowski, żeby rozmawiać o nim kilkadziesiąt minut. Kiedy cztery lata temu siedzieliśmy wspólnie w restauracji, to ja wiek, kim on był i gdzie był w swojej przygodzie zawodowej - powiedział. Właściciel Weszło nie przeszedł obojętnie obok słów Borka. W listopadzie opublikował film obnażający kulisy funkcjonowania KS. Następnie rozpoczął się kilkudniowy konflikt pomiędzy stronami. Teraz ich relacje polepszyły się, ale mimo to, coraz więcej osób decyduje się na opuszczenie KS.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz wykorzystał pomidora. Ależ pewność siebie!

Kolejne odejście z Kanału Sportowego

W ostatnim czasie Kanał Sportowy opuściło kilku dziennikarzy. Z projektem pożegnali się m.in. Przemysław Rudzki, Jakub Białek czy Monika Wądołowska. 31 grudnia - czyli w Sylwestra - doszło do kolejnego odejścia. Dominik Piechota za pośrednictwem X poinformował, że również odchodzi z Kanału Sportowego.

- Żegnam się z Kanałem Sportowym. Dziękuję wszystkim za tę niesamowitą przygodę i doświadczenia na czele z wyjazdem do Argentyny czy czasem w Barcelonie. (...). Przychodziłem absolutnie zaczynając przygodę z produkcją wideo, po czasie sam nagrywałem i montowałem swoje filmy. To setki zrobionych programów, korespondencji, wyjazdów, szalonych łączeń, poranków, piękny mundial 2022 etc. Najbardziej szkoda mi "La Liga Bonita", ale liczę, że jeszcze się kiedyś spotkamy - napisał na X.

Dominik Piechota współpracował z Kanałem Sportowym od połowy 2020 roku. Oprócz współudziału w takim programie jak "La Liga Bonita", dziennikarz zajmował się również przygotowaniem dodatkowych materiałów o hiszpańskiej piłce nożnej.

Dominik Piechota nowym nabytkiem Weszło. Krzysztof Stanowski potwierdza

Dziennikarz w komunikacie nie zdradził swoich planów zawodowych. Jego przyszłość została wyjaśniona chwilę po północy przez Krzysztofa Stanowskiego. Właściciel grupy medialnej Weszło za pośrednictwem X powitał Piechotę na pokładzie swojej firmy. - Dziwna sprawa. U mnie dopiero kilka minut po osiemnastej, a okazuje się, że tak naprawdę już 2024 rok i z tego względu witamy Dominika Piechotę na pokładzie Weszło. Powodzenia! - napisał na X.

Na reakcję fanów nie trzeba było długo czekać. "Kapitalny transfer", "Sztos, gratulacje", "Dominik - the best", "Niesamowite", "Gratulacje transfer" - czytamy.

Krzysztof Stanowski od lat jest właścicielem grupy medialnej Weszło, która zajmuje się dostarczaniem najświeższych wiadomości sportowych. W listopadzie dziennikarz sprzedał swoje udziały w Kanale Sportowym. Następnie ogłosił rozpoczęcie nowego projektu na YouTube - "Kanału Zero" - który ruszy w lutym 2024 roku. "Kanał Zero" zgromadził już ponad 482 tysiące subskrybentów na YT.