Matty Cash poległ. Miał wymienić państwa w Europie

Nie tak dawno cała Polska ekscytowała się niesamowitym wyczynem pana Artura Baranowskiego, który w programie "Jeden z dziesięciu" odpowiedział na wszystkie finałowe pytania i pobił absolutny rekord. Rywalem pana Artura z pewnością nie mógłby zostać obrońca reprezentacji Polski Matty Cash. Piłkarz Aston Villi rywalizował w specjalnych challenge'u wiedzowym z kolegą z zespołu Olliem Watkinsem. Efekt? Wyłożył się na z pozoru prostym pytaniu.

Trudne zadanie dla Matty'ego Casha. Kuriozalna wpadka

Challenge pomagał na tym, że panowie losowali temat i mieli za zadanie przez 30 sekund wymienić jak najwięcej prawidłowych odpowiedzi z nim związanych. Wcześniej odbywała się licytacja, w której deklarowali, ile odpowiedzi są w stanie udzielić. W pewnym momencie wylosowano temat: kraje w Europie. Wydawać by się mogła, że dla piłkarza, w dodatku reprezentanta kraju, który często podróżuje na mecze, jest to kategoria wyjątkowo przyjemna. Nic bardziej mylnego.

Zawodnicy licytowali niezbyt wysoko. W końcu stanęło na tym, że Cash miał podać 13 krajów, czyli niezbyt dużo, zważywszy na to, że na kontynencie jest ich ponad 40. Mimo to okazało się, że reprezentant Polski... przelicytował. Po tym jak wymienił Szwecję, Polskę, Danię, Anglię i Hiszpanię, skończyły mu się pomysły i zaczął robić zabawne miny, jakby stanowiło to dla niego niebywały wysiłek. Watkins zaś ironicznie bił mu brawo. Cash podał jeszcze Islandię, Szkocję, Irlandię Północną i Irlandię, czyli w sumie dziewięć krajów.

Nieudana próba Casha mocno rozśmieszyła Watkinsa oraz prowadzącego. Na domiar złego obrońca tą odpowiedzią pogrzebał swoje szanse na zwycięstwo w challenge'u. - Jestem rozczarowany swoim występem. Musiałem wierzyć w jego porażkę - przyznał wprost rywal Casha. Obrońca zapewne będzie chciał się odegrać na murawie. Kolejne spotkanie Aston Villi odbędzie się 6 stycznia. Rywalem będzie Middlesbrough.