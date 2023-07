Słynny IShowSpeed poważnie chory. Trafił do szpitala. "Czuje się fatalnie"

Darren Watkins Jr., znany szerzej jako IShowSpeed to jeden z najbardziej popularnych amerykańskich youtuberów. 18-latek największą sławę zyskał w czasie pandemii. Jego content nawiązuje głównie do piłki nożnej oraz gry FIFA, której jest wielkim fanem. Znany jest też z nietypowych wybryków, jak odpalanie fajerwerków wewnątrz domu. Na Instagramie śledzi go ponad 11 mln internautów, a na YouTube ponad 18 mln. W ostatnich dniach dotarły jednak niepokojące informacje na temat stanu jego zdrowia.

IShowSpeed poważnie chory. Nie jest w stanie otworzyć oka

Sam youtuber przyznał, że doskwierają mu potężne, rozdzierające i przeszywające bóle głowy, zwane "klasterowymi". - Słuchajcie, to najgorsze doświadczenie, jakie kiedykolwiek mnie spotkało. Nawet nie jestem w stanie otworzyć moich oczu. Nie wiem, co to za choroba. Nie mogę jeść, nie mogę spać. To tak bardzo boli. Tak jakby w mojej głowie cały czas był młot. To boli nawet teraz. Nie wiem, co dalej ze mną będzie, ale wiedzcie, że Was kocham - mówił ze łzami w oczach w jednym z nagrań na YouTube.

Z kolei w niedzielę 30 lipca zamieścił filmik, na którym widać, że jego stan zdrowia znacząco się pogorszył. IShowSpeed miał całe zapuchnięte oko, którego nie mógł nawet otworzyć. Obrazki były dość przerażające. Okazało się jednak, że szybko udzielono mu pomocy. W momencie kręcenia wideo znajdował się już w karetce i był pod obserwacją lekarzy.

- Krótka aktualizacja. Nie wiem, co mi właściwie jest. Będę miał zaraz operację. Czuje się fatalnie, nie będę ukrywał. To tak, jakby ktoś wkładał nóż do mojego oka. Ale nie poddam się - zaznaczył.

W kolejnych godzinach w mediach społecznościowych pojawiły się nowe informacje na temat stanu jego zdrowia. Youtuber został już wypisany ze szpitala. Zdiagnozowano u niego silny obrzęk oka, spowodowany infekcją zatok.

IShowSpeed jest wielkim fanem piłki nożnej oraz Cristiano Ronaldo. Miał nawet okazje spotkać się z Portugalczykiem podczas meczu el. do Euro 2024 z Bośnią i Hercegowiną (3:0). Amerykanin uciął sobie krótką pogawędkę z idolem.

Oprócz tego, że 18-latek często mówi o piłce nożnej, to sam również pojawia się na boisku. We wrześniu 2022 roku wziął nawet udział w meczu charytatywnym zorganizowanym przez grupę Youtuberów Sideman - podczas transmisji zebrano ponad mln funtów. Jedną z największych gwiazd był właśnie IShowSpeed. Najpierw celebrował faul na jednym z organizatorów KSI'u, a później ukradł żółtą kartkę byłemu sędziemu Premier League Markowi Clattenburgowi.