"Nigdy Więcej" interweniuje. Potępie i wzywa kibiców Śląska. Oberwało się też PZPN

Stowarzyszenie "Nigdy Więcej" powstało w 1996 roku. Jego celem jest prowadzenie "Brunatnej Księgi", czyli dokumentacji zdarzeń na tle ksenofobicznym i antysemickim. Często publicznie interweniuje też w sprawie nieprawidłowości. O organizacji zrobiło się szczególnie głośno, gdy wezwała Szymona Marciniaka do zdystansowania się od skrajnych poglądów Sławomira Mentzena. Wcześniej polski arbiter wziął udział w konferencji biznesowej organizowanej przez kontrowersyjnego polityka. Stowarzyszenie wypowiedziało się również na temat hejtu, który spadł na Igę Świątek. Teraz "Nigdy Więcej" znów postanowiło interweniować.

Stowarzyszenie "Nigdy Więcej" zajmie się sprawą Śląska Wrocław. Potężny apel do PZPN

Rafał Pankowski, współzałożyciel stowarzyszenia, przekazał redakcji WP SportoweFakty, że organizacja przyjrzy się incydentowi, do jakiego doszło w sobotnim meczu Śląska Wrocław z Zagłębiem Lubin. Chodzi o działanie kibiców gospodarzy, którzy wywiesili na stadionie antyukraińskie transparenty, w tym jeden ogromny, nawiązujący do zbrodni na Wołyniu. "Ukraińcy mordowali dzieci na Wołyniu", "Je*** UPA" - to tylko kilka z pojawiających się haseł.

Białorusin opowiedział, co go spotkało po meczu Śląska. Dyrektor przeprasza

"Stowarzyszenie 'Nigdy Więcej' oczywiście odnotuje ten poważny incydent w prowadzonym przez nas monitoringu ksenofobicznych zdarzeń na stadionach. (...) Te skandaliczne transparenty powinny być jednoznacznie potępione" - czytamy w oświadczeniu, opublikowanym przed redakcję.

Sprawą zajmie się Komisja Ligi już podczas najbliższego posiedzenia, a więc 2 sierpnia. Co ciekawe, działań w sprawie nie zamierza podejmować PZPN, twierdząc, że rozgrywkami zarządza spółka Ekstraklasa SA i federacja nie będzie interweniować. Taka postawa nie spodobała się stowarzyszeniu "Nigdy Więcej", które wygłosiło stanowczy apel do PZPN.

"Wzywamy władze piłkarskie (zarówno Ekstraklasę, jak i PZPN) do jednoznacznej i ostrej reakcji. Nie można akceptować wykorzystywania stadionów do ideologicznej nacjonalistycznej nagonki przeciw osobom pochodzenia ukraińskiego" - czytamy.

Kolejne kontrowersje z udziałem kibiców Śląska Wrocław

O tym, jak ostatecznie zakończy się ta sprawa i jakie kary zostaną nałożone na klub, przekonamy się w najbliższych tygodniach. To, że takowe zapadną, jest niemal pewne. Tym bardziej że w przeszłości kibice Śląska dopuszczali się już podobnych zachowań wobec Ukraińców i wojny panującej za wschodnimi granicami.

W październiku 2022 roku na trybunach stadionu Tarczyński Arena kibice wywiesili hasło "Stop ukrainizacji Polski". Z kolei w lutym tego roku podczas meczu z Lechem Poznań fani Śląska wywiesili transparent z napisem: "To nie nasza wojna". Za ten czyn Komisja Ligi ukarała wrocławski klub grzywną w wysokości 15 tys. zł.