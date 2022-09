Charytatywny mecz Youtuberów. Sukces. Ponad milion w trzy godziny

Ekipa Sideman zmierzyła się z drużyną Youtube All Stars i pokonała ją 8:7. Podczas meczu zbierano pieniądze na cele charytatywne, a wydarzenie cieszyło się gigantyczną popularnością w internecie.

Charytatywny mecz pomiędzy Sideman a Youtube All Stars gigantycznym sukcesem. Zebrano ponad milion funtów

Sidemen Charity Match 2022 to jedno z największych wydarzeń sportowych transmitowanych na Youtube w tym roku. Wydarzenie odbyło się na stadionie The Valley w Charlton, na którym na co dzień swoje mecze rozgrywa Charlton Athletic FC. Obiekt już przed meczem był wyprzedany, chociaż może pomieścić 27 tysięcy widzów. W meczu wzięły udział dwie drużyny: Sideman FC, z gwiazdami takimi jak KSI, Miniminter i najpopularniejszy twórca na Youtube, MrBeast oraz drużyna Youtube All Stars, w skład której weszli m.in. IShowSpeed, Dany Aarons i Noah Beck.

Transmisja ze spotkania dostępna była na Youtube, a oglądający podczas niej mogli wpłacać datki. W szczycie transmisję oglądało ponad 2,6 miliona osób. Nie licząc zakupionych na mecz biletów, udało podczas trwającej trzy godziny transmisji, udało się zebrać 1 074 379 funtów.

Świetne widowisko, niezapomniane momenty i duże zasięgi

Popularność twórców, którzy wzięli udział w Sideman Charity Match 2022 przełożyła się na zainteresowanie tym wydarzeniem. Mecz zakończył się wynikiem 8-7 dla SidemenFC, a w pamięci widzów zostały nie tylko bramki. Show niejednokrotnie kradł IShowSpeed, który jest popularnym w internecie twórcą. Zawodnik drużyny Youtube All Stars najpierw celebrował faul na jednym z organizatorów KSI'u, a później ukradł żółtą kartkę byłemu sędziemu Premier League Markowi Clattenburgowi.

Największe umiejętności piłkarskie pokazał zawodnik zespołu Sideman FC Miniminter, który strzelił trzy gole i zaliczył trzy asysty. Oglądających przed ekrany przyciągnął także popularny Youtuber MrBeast, który na portalu zgromadził ponad 104 miliony subskrybentów.

Składy obu zespołów:

Sidemen FC: KSI, W2S, Zerkaa, Vikkstar, TBJZL, Behzinga, Miniminter, Mrbeast, Karl Jacobs, Chrismd, Pieface, JME, Lazarbeam, Manny, Raandolph, Callux, Calfreezy.

YouTube All Stars: Niko Omilana, Yung Filly, Cal the Dragon, Harry Pinero, Chris Tyson, Ishowspeed, Noah Beck, Deji, Theo Baker, Chunkz, Jidion, Castro, AnesonGib, Chandler, Danny Aarons, Georgenotfound

Ekipa Sideman zapowiedziała, że w 2023 także zorganizuje Sideman Charity Match, ale data tego wydarzenia nie jest jeszcze znana.