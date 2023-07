Wielki transfer polskiego talentu. Błyszczał na Euro. Teraz trafi do giganta

Niedawno Mateusz Skoczylas zadebiutował w rezerwach Zagłębia Lubin w 2. Lidze, więc transfer do Milanu to dla niego spory awans sportowy. Według Fabrzio Romano polski nastolatek podpisze odpowiednie dokumenty w najbliższych dniach.

Polski talent trafi do Milanu

Mateusz Skoczylas dał się lepiej poznać piłkarskiej Europie na ostatnich mistrzostwach Europy do lat 17. Wystąpił w czterech meczach, strzelił trzy gole, był wyróżniającą się postacią reprezentacji Polski. Walnie przyczynił się do awansu do półfinału turnieju. Pokazał, że ma spory talent, co dostrzegli skauci Milanu. Za ich sugestią klub wyraził zainteresowanie Polakiem.

Nastolatek od czterech lat jest członkiem Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębie. W zeszłym sezonie występował w drużynie "Miedziowych" U19. W lipcu został przesunięty do zespołu rezerw i zdążył w nim już zadebiutować. Dostał 11 minut ze Stomilem Olsztyn (2:1).

Na dniach Skoczylas wyjedzie z Polski, by rozwijać się w wielkim, zagranicznym klubie. Zdaniem Fabrizio Romano warunki kontraktu z Milanem zostały już uzgodnione i w przyszłym tygodniu podpisze profesjonalny kontrakt.

Mateusz Skoczylas skończy we wrześniu 17 lat. Gra na pozycji ofensywnego pomocnika. Nie wiadomo jednak, czy dołączy do drużyny Milanu U18, czy od razu wejdzie do Primavery, czyli zespołu U19.