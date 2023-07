Piast dominował, ale to Stal miała piłkę meczową. Wielkie emocje w końcówce [WIDEO]

W niedzielne popołudnie w Mielcu miejscowa Stal oraz Piast Gliwice szukały pierwszego zwycięstwa w nowym sezonie ligowym. W pierwszej kolejce Stal zremisowała u siebie z Cracovią 2:2, choć do przerwy prowadziła 2:0. Piast z kolei w Gliwicach wygrywał po pierwszej połowie z Lechem Poznań 1:0, by ostatecznie po dwóch ciosach na początku drugiej części gry przegrać 1:2. Goście w Mielcu musieli sobie radzić bez Ariela Mosóra, który dostał wolne ze względu na "bardzo zaawansowane rozmowy ws. transferu".

Bez goli w Mielcu, emocje tylko w końcówce. Piast był lepszy, ale to Stal miała piłkę meczową

Mało kto mógł się spodziewać, że Piast Gliwice aż tak zdominuje gospodarzy. Bo jeśli ktokolwiek dążył do strzelenia gola w tym spotkaniu, byli to właśnie piłkarze Aleksandara Vukovicia. Defensywa Stali, w przeciwieństwie do kolegów z przodu, spisywała się jednak bardzo solidnie. W związku z tym Piast nie doszedł do sytuacji stuprocentowej pod bramką Mateusza Kochalskiego.

A Stal? Przed przerwa nie oddała żadnego strzału, nawet niecelnego, i dobrym podsumowaniem jej poczynań jest ten, wykonany przez Krystiana Getingera rzut rożny z 41. minuty. Dlatego też bezbramkowy remis do przerwy nie mógł być dla nikogo zaskoczeniem.

W drugiej części gry Piast zaatakował jeszcze bardziej zdecydowanie i już w 51. minucie mógł wyjść na prowadzenie. Uderzenie głową Jakuba Czerwińskiego z najbliższej odległości zmierzało pod poprzeczkę bramki mielczan, jednak świetną interwencją popisał się Kochalski.

Piast atakował, Stal dobrze się broniła. Nawet gdy goście dochodzili do pozycji strzeleckiej, bardzo często byli dobrze blokowani przez swoich przeciwników.

Na pierwsze zagrożenie ze strony gospodarzy trzeba było czekać do 74. minuty, ale był to od razu konkret, bo techniczny strzał Macieja Domańskiego z narożnika pola karnego obił poprzeczkę bramki Frantiska Placha.

Trzy minuty później trafieniem w poprzeczkę odpowiedział Piast. Do szczęścia niewiele zabrakło Gabrielowi Kirejczykowi, którego uderzenie głową po rzucie rożnym mogło dać gościom gola.

I właśnie dopiero w ostatnim kwadransie gry wreszcie był to mecz, w którym obie drużyny szukały zwycięskiej bramki. W końcówce po strzałach z dystansu, ale uderzenia Damiana Kądziora oraz Kokiego Hinokio zostały obronione przez bramkarzy obu zespołów.

Choć Piast był w tym meczu wyraźnie lepszy, to z 19 oddanych strzałów przez gliwiczan tylko 3 były celne. Co więcej, drużyna Vukovicia mogła wyjechać z Mielca zupełnie bez punktów, bo w ostatniej akcji meczu piłkę meczową mieli gospodarze. Po zablokowanym strzale Kokiego Hinokio sam na sam z Frantiskiem Plachem znalazł Kai Meriluoto, ale 20-letni Fin przegrał ten pojedynek. Piłka jeszcze trafiła do Macieja Domańskiego, a ten w idealnej sytuacji uderzył nad poprzeczką.

Mecz Stali Mielec z Piastem Gliwice ostatecznie zakończył bezbramkowym remisem, co oznacza, że jedni i drudzy na razie pozostają bez zwycięstwa w nowym sezonie ekstraklasy.