Mecz przerwany. Wiatr pokonał organizatorów IE. Jeszcze jedna wpadka [ZDJĘCIE]

We wtorek rozpoczął się siódmy dzień igrzysk europejskich, które odbywają się w Krakowie. Podczas tego wydarzenia rywalizuje około siedmiu tys. zawodników i zawodniczek w 253 konkurencjach. W stolicy województwa małopolskiego można obejrzeć zawody m.in. badmintona, karate, szermierki, tenisa stołowego, boksu tajskiego i rugby siedmioosobowego. W półfinałowym starciu tej ostatniej dyscypliny doszło do kuriozalnej sytuacji.

Igrzyska europejskie. Kuriozalna sytuacja na meczu rugby 7. Płachta reklamowa zawisła na bramce

Wszystkie spotkania rugby siedmioosobowego odbywają się na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana, czyli obiekcie Wisły Kraków, gdzie miała miejsce ceremonia otwarcia IE i na którym zaplanowano również ceremonię zamknięcia. Z tego powodu na stadionie została zamontowana scena specjalnie dla występujących piosenkarzy, która na czas zmagań została przykryta przez płachtę materiału. Wspomniana płachta nie była jednak odpowiednio dobrze zabezpieczona.

Problem pojawił się podczas półfinałowego starcia pomiędzy Wielką Brytanią a Belgią, kiedy przy stanie 5:5, doszło do przerwania meczu. We wtorek podmuchy wiatru w Krakowie były bardzo duże, przez co płachta zaczęła powiewać. Finalnie zaczepiła się o górne barierki bramki i potrzebna była interwencja strażaków. Sędziowie zarządzili przerwę, która potrwała aż 40 minut, zanim udało się rozwiązać kłopot.

Ostatecznie to starcie wygrała Wielka Brytania (37:5), która w finale zmierzy się z Polską. Nasze reprezentantki w ćwierćfinale pokonały Włoszki 33:15, a starciu półfinałowym odprawiły Czeszki 29:7. Finałowe spotkanie odbędzie się we wtorek 27 czerwca o godzinie 21:05.

Polska znajduje się w czołówce klasyfikacji metalowej IE i przekroczyła już granicę 30 zdobytych medali. Podczas tej rywalizacji walka toczy się nie tylko o medale, ale również o kwalifikacje do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Bezpośredni awans wywalczą złoci medaliści, natomiast zespoły z miejsc 2-3 zyskają prawo gry w barażu interkontynentalnym.