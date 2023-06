Media: Roma podjęła decyzję ws. Nikoli Zalewskiego!

Pewne jest, że AS Roma nie zagra w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów. Zespół prowadzony przez Jose Mourinho zajął szóste miejsce w lidze włoskiej, a w finale Ligi Europy musiał uznać wyższość Sevilli, przegrywając po rzutach karnych. To oznacza, że Roma zagra po raz kolejny w LE. Klub teraz skupia się na tym, by wzmocnić zespół w letnim oknie transferowym. Do tej pory do Romy dołączył Evan Ndicka z Eintrachtu Frankfurt oraz Houssem Aouar z Olympique Lyon. A jak wygląda sytuacja Nicoli Zalewskiego?

Wszystko jasne ws. przyszłości Zalewskiego. Mourinho postawił weto

W ostatnich dniach włoskie media pisały o możliwym odejściu Zalewskiego za 20 mln euro. Dziennik "La Repubblica" podawał, że Polakiem interesuje się West Ham United, Bournemouth oraz Nottingham Forest. Sport.pl informował 15 czerwca, że na razie nie ma tematu transferu i Zalewski ma pozostać w Rzymie na kolejne sezony, gdzie będzie do dyspozycji Jose Mourinho. Teraz te wieści potwierdza portal ilromanista.it. Zdaniem włoskich dziennikarzy Mourinho zablokował możliwość odejścia Polaka i uważa go za piłkarza ze statusem "nie na sprzedaż".

A co z jego sytuacją kontraktową? Jeszcze parę miesięcy temu włoskie media podawały, że Zalewski jest blisko przedłużenia umowy do czerwca 2027 roku. Ostatecznie do tego nie doszło, więc Polak ma ważny kontrakt "tylko" do końca czerwca 2025 roku. Z kolei z ostatnich doniesień mediów z Półwyspu Apenińskiego wynika, że Roma nie zamierza go sprzedawać w letnim oknie transferowym, ale też wstrzymuje się z przedłużeniem współpracy.

Wygląda na to, że Zalewski będzie jedynym bocznym obrońcą, który nie zmieni klubu w trakcie tego okna transferowego. Leonardo Spinazzola mógłby skorzystać z możliwości zarobienia dużo większych pieniędzy w Arabii Saudyjskiej. W przypadku dobrych ofert z klubem mógłby rozstać się też Zeki Celik oraz Rick Karsdorp. Wygląda na to, że do Romy mógłby dołączyć Rasmus Kristensen, który w poprzednim sezonie spadł do Championship z Leeds United.

Nicola Zalewski zagrał w 47 meczach poprzedniego sezonu, w których strzelił dwa gole i zanotował jedną asystę. To były pierwsze trafienia Polaka w seniorskim zespole Romy, odpowiednio w meczach z Sassuolo (3:4) i Spezią Calcio (2:1).