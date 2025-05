Gorąco przed ostatnią kolejką Ekstraklasy. "Naturalny krok do korupcji"

- Krótko po naszym niedzielnym spotkaniu zaczęły krążyć niepokojące sygnały odnośnie do potencjalnego złamania przepisów - w takich słowach Niels Frederiksen, trener Lecha Poznań odniósł się do domysłów w polskim środowisku, że Raków Częstochowa miał zmotywować finansowo piłkarzy GKS-u Katowice premią w wysokości około miliona złotych. To są wyłącznie domysły, bo w tej sprawie nie ma żadnych dowodów. Adam Gilarski, rzecznik dyscyplinarny PZPN opublikował pismo, w którym przypomniał klubom, że takie praktyki są nielegalne.

Na moment, w którym PZPN opublikował taki komunikat, zwrócił uwagę Dominik Wardzichowski w programie "To jest Sport.pl". - Timing tego jest nieprzypadkowy. Jest tam mocny grill odpalony przed ostatnią kolejką - mówił nasz dziennikarz. - Ja pamiętam, że takie rzeczy były legalne w Hiszpanii. Nie wiem, czy dalej tak jest - odpowiedział Piotr Żelazny z magazynu "Kopalnia". Po chwili kontynuował.

- To nie jest płacenie za porażkę, tylko motywowanie, więc okej. To pół kroku w niewłaściwą stronę. Nie chcę tego bronić, natomiast wiem, że tego nie da się wyplewić. Jeżeli to ma się odbywać, to niech się odbywa legalnie. Pewnie się nie da tego zalegalizować. Śmierdząca sprawa - uważa ekspert Viaplay. - Ciężka sprawa ogólnie - dodał Jakub Kosecki, były reprezentant Polski.

- Uważam, że Raków sam sobie jest winien. Ja grałem w Legii, więc to zawodników drużyny przeciwnej starali się zmotywować. Na pewno by mnie to zmotywowało, ale nie chciałbym z takiej rzeczy korzystać. Jeżeli to klub wychodzi z ofertą do klubu i wtedy właściciele, prezesi mówią o tym przy całej drużynie, to jest inaczej. Nie miałem nigdy takiej sytuacji, więc nie wiem, jakbym się zachował, jakby podchodzili tak indywidualnie. Wydaje mi się, że to jest naturalny krok do korupcji, ale to nikt nie namawia Cię do porażki, tylko do zmotywowania - podsumował Kosecki.

