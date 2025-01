Don Kasjo pokazał, że świat freak fightów mu odjeżdża. Bolesna sprawa

Freakfightowy rok 2025 rozpoczął się w sobotę 11 stycznia w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie zorganizowano galę Prime MMA 11, na której walką wieczoru miało być starcie Kasjusza "Don Kasjo" Życinskiego z Marcinem Wrzoskiem. A skoro gala 11 w sobotę 11 stycznia, to i walk na ten wieczór przygotowano aż jedenaście.

Wrzosek pokazał, że to jeszcze nie koniec. Pokonał "Don Kasjo" w walce wieczoru

W ostatniej walce gali, walce wieczoru, wszyscy oczekiwali wielkich emocji i wysokiego poziomu sportowego. Jeden z najlepszych polskich freak fighterów mierzył się bowiem z tym, który walczył profesjonalnie i wciąż miał nadzieję na powrót do KSW. Od pierwszej porażki z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim na gali FAME 12 w 2021 roku, drzwi do najlepszej polskiej federacji MMA zostały dla Marcina Wrzoska zamknięte i każdą swoją walkę we freakach 37-latek musiał udowadniać swoją jakość.

I tę motywację od pierwszych sekund walki było u Wrzoska widać. To on był szybszy, aktywniejszy i trafiał częściej swojego przeciwnika w stojącym na dobrym poziomie pojedynku. W ten sposób, choć grzmotów w trakcie całej walki zbyt wiele nie było, Wrzosek wypunktowywał Don Kasjo w kolejnych rundach.

O wszystkim musieli zadecydować sędziowie, a ci nie mieli wątpliwości - jednogłośnie przyznali zwycięstwo Marcinowi Wrzoskowi. I to w każdej z trzech rozgrywanych rund. Były zawodnik KSW wygrał szóstą z ośmiu walk we freakfightach, podczas gdy Życiński doznał szóstej porażki w szesnastym pojedynku.

Po zwycięstwie Marcin Wrzosek przemówił do córeczki, która kończy niedługo dwa latka. - Córciu, może ktoś zrobi z tego shota i pokaże ci to jak będziesz starsza. To nie moja wina, że nie mogę się z tobą spotykać. Tatuś kocha cię z całego serca - mówił Wrzosek, po czym wypalił nt. Życińskiego. - To jest zwykła k...a, że porusza tematy rodzinne. Ch.. ci w d..ę.

Co na to "Don Kasjo"? - Wrzosek wcale dużo nie pokazał. Nie czuję się przegrany, ale jak sędziowie to tak widzieli, to spoko. Może na takich kurduplów powinienem trochę inaczej boksować. Chyba musi wrócić głód do boksowania, cięższego trenowania. Może chwila przerwy dobrze mi zrobi - twierdził po walce.

Wynki walk Prime Show MMA 11:

Walka wieczoru:

Marcin Wrzosek pokonał przez decyzję sędziów Kasjusza "Don Kasjo" Życińskiego - boks, klasyczne rękawice

Karta główna:

Arkadiusz Tańcula pokonał przez decyzję sędziów Pawła Jóźwiaka - boks, małe rękawice

pokonał przez decyzję sędziów Pawła Jóźwiaka - boks, małe rękawice Dominik Zadora pokonał przez decyzję sędziów Jacka Murańskiego i Krzysztofa Rytę - Murański i Ryta zmieniają się w trakcie rundy, boks małe rękawice

pokonał przez decyzję sędziów Jacka Murańskiego i Krzysztofa Rytę - Murański i Ryta zmieniają się w trakcie rundy, boks małe rękawice Bartosz Szachta pokonał przez nokaut Adama Soroko vs - K-1, małe rękawice

pokonał przez nokaut Adama Soroko vs - K-1, małe rękawice Jaś Kapela i Daniel "Dags" Szwaba pokonali przez TKO Patryka "Robaliniego" Śliwę - MMA

pokonali przez TKO Patryka "Robaliniego" Śliwę - MMA Ewa Brodnicka pokonała przez decyzję sędziów duet Karolina Porzucek & Paulina Porzucek vs - boks, małe rękawice

pokonała przez decyzję sędziów duet Karolina Porzucek & Paulina Porzucek vs - boks, małe rękawice Bartosz "Noras" Iwanowski vs Janusz "Janusz ze Złomowiska" Pawłowski - boks, małe rękawice - walka odwołana

Karolina "Stwoichs" Dziak pokonała przez TKO Magdalenę Łoskot - MMA

pokonała przez TKO Magdalenę Łoskot - MMA Patryk "Black Panther" Akinyeye pokonał przez nokaut Jarosława "Ninję" Sobonkiewicza vs - K-1, małe rękawice

Karta wstępna:

Cezary Oleksiejczuk pokonał przez TKO Marcina "Cyborga" Naruszczkę - MMA

Grzegorz "Hellboy" Głuszcz pokonał przez nokaut Mateusza "Mavsa" Szczypiora - boks, małe rękawice