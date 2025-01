W takiej odsłonie Szeremety jeszcze nie widzieliśmy. Co za zdjęcie!

- TOP10 samo w sobie jest już czymś wspaniałym. Po cichu liczyłam, że może uda mi się wejść do najlepszej piątki. Ale na siódme miejsce też nie narzekam. Jestem bardzo młodą osobą i doceniam to, że mogłam się tu pojawić. To mój debiut. Bardzo mi się podoba. Coś wspaniałego pojawić się w takim gronie - mówiła Julia Szeremeta w rozmowie z Interią.

W taki sposób zareagowała na zajęcie wysokiego, bo 7. miejsca w Plebiscycie "Przeglądu Sportowego". Kibice docenili jej sukces, którym niewątpliwie był srebrny medal igrzysk olimpijskich w Paryżu. Polska pięściarka myśli już o kolejnych wielkich imprezach i powoli się do nich przygotowuje. W międzyczasie oddaje się też innym przyjemnościom. Jedną z nich niedawno się pochwaliła.

Julia Szeremeta imponuje. Trudna figura pole dance opanowana niemal do perfekcji

Szeremeta jest osobą wielu talentów. Nie tylko znakomicie odnajduje się w ringu i pokonuje kolejne rywalki, ale i radzi sobie też... na rurze. Nie od dziś wiadomo, że 21-latka uprawia pole dance, ale ostatnio nie miała na to zbyt wiele czasu.

Na co dzień dzieli się z internautami zdjęciami i filmikami z treningów bokserskich, ale niedawno udostępniła na InstaStory relację właśnie z treningu pole dance. Na fotografii widać było Szeremetę wiszącą głową ku ziemi na rurze. Przy tym wykonała dość akrobatyczną figurę, przenosząc ciężar ciała głównie na ręce. Zahaczyła też jedną nogą o rurę, a drugą puściła wolno, odsuwając ją niemal maksymalnie od ciała. "Powrót po przerwie" - krótko skwitowała.

"Zamierzam poświęcić się im w 100 procentach"

Pole dance to z pewnością jedna z form rozrywki, ale i treningu mięśniowego dla Szeremety. Pięściarka skupia się obecnie na kolejnych celach. Głównym jest wywalczenie złota igrzysk olimpijskich. Ta impreza jednak dopiero za trzy lata w Los Angeles. A co wcześniej czeka Szeremetę? "To mistrzostwa świata. Zamierzam poświęcić się im w 100 procentach, aby osiągnąć jak najlepszy wynik" - podkreślała Polka na InstaStory.

- Potrzebuję takich wyzwań. Szczególnie że nie udało mi się to trzy lata temu w rywalizacji juniorskiej, także mam nadzieję, iż tym razem dam radę - deklarowała z kolei w rozmowie z TVP Sport. Mistrzostwa świata seniorek federacji IBA zaplanowano na marzec. Odbędą się w Belgradzie.

Ostatnio w życiu Szeremety doszło do sporych zmian. Nie tylko zyskała popularność, ale i wywalczyła wiele nagród. Jedną z nich jest mieszkanie. Nie tak dawno chwaliła się nawet wizytą w siedzibie dewelopera. Wybrała już mieszkanie i wprowadzi się do niego za około dwa lata.