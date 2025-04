WTA Madryt. Kiedy mecz Świątek - Keys? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Iga Świątek nie może zaliczyć ostatniego okresu do udanych. Trzeba przyznać, że turnieje w Dosze, Dubaju, Indian Wells, Miami oraz Stuttgarcie nie poszły po jej myśli. Jest zatem niezwykle zmotywowana, by po raz drugi w karierze triumfować w zawodach w Madrycie. Na ten moment wszystko układa się znakomicie, choć teraz przed nią niezwykle wymagające zadanie. Jej rywalką będzie Madison Keys, z którą niespodziewanie przegrała w styczniu w półfinale Australian Open.

Nasza zawodniczka bardzo dobrze rozpoczęła zmagania w stolicy Hiszpanii. Już w pierwszej rundzie wykorzystała okazję na rewanż za sensacyjną porażkę z Miami w meczu z Alexandrą Ealą. Choć tym razem również nie było łatwo, ostatecznie wygrała 4:6, 6:4, 6:2. Następnie Świątek dość łatwo poradziła sobie z Lindą Noskovą, natomiast w spotkaniu z Dianą Sznajder zdarzały jej się momenty dekoncentracji.

Premierowy set to był prawdziwy pogrom. 22 minuty - tyle potrzebowała Polka, by rozbić rywalkę 6:0. Było zatem sporym zaskoczeniem, że Rosjanka podniosła się i wygrała kolejnego seta w tie-breaku. W ostatniej partii Świątek udowodniła jednak wyższość i zwyciężyła 6:0, 6:7 (3), 6:4. - To było nierówne spotkanie. Mam wrażenie, że grałam trochę nieczysto i niestabilnie - podsumowała Świątek.

Aby awansować do półfinału tych zawodów, 23-latka będzie musiała pokonać teraz Madison Keys. - Iga miała piłkę meczową na finał. I to przy własnym serwisie. Nie wykorzystała jej i odpadła. To brutalny moment - przekazał dla Sport.pl po porażce Świątek z Keys w półfinale AO Tim Henman, kiedyś świetny tenisista, a obecnie ekspert Eurosportu. "To bolało, bo finał był tak blisko" - komentował Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

Świątek będzie miała znakomitą okazję, by zrewanżować się Amerykance, zwłaszcza że na kortach ziemnych nie przegrała z nią jeszcze nigdy nawet seta. Mało tego, poza spotkaniem w AO wygrała łącznie aż cztery z sześciu meczów.

O której godzinie gra Iga Świątek? Gdzie oglądać Świątek - Keys? [TRANSMISJA, STREAM, WYNIK]

Mecz Iga Świątek - Madison Keys odbędzie się w środę 30 kwietnia. Początek o godz. 13:00. Obie zawodniczki rozpoczną rywalizację na korcie Manolo Santana Stadium. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na antenie Canal+ Sport 2 oraz w internecie na platformie Canal+ Online. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tego starcia na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE