McGregor pokazał, ile przegrał na walce Tyson - Paul. Trzymajcie się krzeseł

Choć zdaniem ekspertów Jake Paul był faworytem, to wielu kibiców liczyło na zwycięstwo Mike'a Tysona. Wśród nich był m.in. raper Drake. Postawił on na wygraną legendarnego boksera aż 355 tysięcy dolarów. I stracił pieniądze, bo Paul wygrał przez jednogłośną decyzję sędziów (80-72, 79-73, 79-73).

McGregor przegrał fortunę. Również on liczył na Tysona

Okazuje się, że nie tylko muzyk postawił na złego boksera. Nadzieję na zwycięstwo Mike'a Tysona miał też Conor McGregor. Przed walką Irlandczyk mówił wprost: - Mam nadzieję, że Mike wstrząśnie tym małym głupkiem. I życzył powodzenia 58-letniemu sportowcowi w jego pierwszej walce od blisko 20 lat. Następnie pochwalił się w mediach społecznościowych zakładem bukmacherskim. Postawił milion dolarów na zwycięstwo Tysona przez nokaut oraz wygraną Jona Jonesa w pojedynku ze Stipe Miociciem - czytamy na bloodyelbow.com.

Ten milion oczywiście stracił. Podobnie jak 80 tysięcy dolarów, które kilka miesięcy temu postawił na to, że Cristiano Ronaldo zostanie królem strzelców Euro 2024. Niektórzy zauważyli, że Irlandczyk na swoim "hobby" regularnie przegrywa duże pieniądze. On sam uważa jednak, że zarabia. W październiku chwalił się, że w tym roku na hazardzie zyskał prawie 8 milionów dolarów. Ten wpis - podobnie jak wiadomość z ostatnim zakładem - zniknął już z Internetu.

Pieniędzy McGregorowi raczej nie zabraknie nawet jeśli u bukmacherów regularnie traci małe fortuny. Majątek Irlandczyka szacuje się na kilkaset milionów dolarów.

McGregor jest legendą UFC. Ostatnią walkę stoczył jednak w 2021 roku. I choć co jakiś czas wraca temat jego powrotu do klatki, to do tej pory ciągle coś stawało na przeszkodzie. Szef UFC Dana White niedawno powiedział, że kolejny występ Irlandczyka zobaczymy w przyszłym roku.