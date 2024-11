Świetne wieści ws. Lewandowskiego i Yamala. Flick może odetchnąć z ulgą

Tuż przed listopadową przerwą na zgrupowania reprezentacji FC Barcelona przeżyła spory szok. Poza porażką 0:1 z Realem Sociedad - jedynego gola strzelił Sheraldo Becker - poważnej kontuzji doznał Robert Lewandowski. Polak zakończył mecz z urazem dolnej części pleców, co wykluczyło jego udział w listopadowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Wówczas Barcelona podawała w raporcie medycznym, że Lewandowski będzie niedostępny przez około dziesięć dni. Dużo gorsze informacje wypływały jednak w związku z sytuacją zdrowotną Lamine'a Yamala.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski bez Roberta Lewandowskiego? "To już nie jest jego drużyna" [To jest Sport.pl]

Yamal zakończył mecz z Crveną Zvezdą (5:2) w Lidze Mistrzów ze stłuczeniem, natomiast przez dyskomfort nie zagrał przeciwko Realowi Sociedad. Okazało się, że Yamal skręcił staw skokowy w prawym kolanie. "Bez Lewandowskiego i Lamine: to siedmiu reprezentantów Barcy" - pisał dziennik "Mundo Deportivo", wskazując liczbę kontuzjowanych zawodników w Barcelonie. Do tej listy należy dodać Ronalda Araujo, Marca-Andre ter Stegena, Marca Bernala, Erica Garcię oraz Hectora Forta.

"Bez wątpienia najbardziej pozytywną rzeczą dla interesów Barcelony jest to, że Lamine Yamal zostaje i będzie mógł w pełni wyzdrowieć. Taką samą drogę przejdzie Robert Lewandowski. Barcelona będzie mogła skupić się na wyleczeniu i dopracowaniu swoich głównych broni" - pisał kataloński dziennik "Sport".

Dobre wieści dla Barcelony. Chodzi o Lewandowskiego i Yamala

Nowe wieści ws. Lewandowskiego i Yamala podaje dziennik "AS". Hiszpańscy dziennikarze podają, że Lewandowski będzie na pewno gotowy na sobotni mecz z Celtą Vigo. Flick będzie mógł skorzystać także z Garcii oraz Forta. "Lewandowski będzie w pełni sił i będzie dostępny dla Flicka. Polak ma wrócić do treningów w połowie tygodnia" - czytamy w artykule. "AS" dodaje, że celem Barcelony jest doprowadzenie Yamala do pełni zdrowia na sobotnie starcie z Celtą.

"Zawodnik nadal odczuwa dyskomfort w prawej kostce, jeśli nie nosi bandaża ochronnego, ale walczy z czasem. Nie jest wykluczone, że mecz w Vigo zacznie z ławki rezerwowych. Rehabilitacja przebiega dobrze. Dopiero w przyszłym tygodniu będzie można postawić prawdziwe prognozy. W tej chwili planem jest możliwość gry od 20 do 25 minut meczu" - pisze "AS". Kilka dni później do dyspozycji Flicka ma wrócić Ferran Torres - mowa tutaj, potencjalnie, o meczach z Brestem (26.11) lub Las Palmas (30.11).

A jak wygląda sytuacja pozostałych zawodników kontuzjowanych? W grudniu do gry ma wrócić Ronald Araujo i Ansu Fati. Miesiąc później Barcelona spodziewa się powrotu Andreasa Christensena. Dopiero w przyszłym sezonie na boisku pojawią się Ter Stegen i Bernal.

Mecz Celta Vigo - Barcelona odbędzie się w sobotę o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.