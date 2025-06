Tam Raków będzie grał domowe mecze europejskich pucharów. Zawrzało

Raków Częstochowa zakończył poprzedni sezon Ekstraklasy na drugim miejscu, tracąc zaledwie punkt do mistrzowskiego Lecha Poznań. Tym samym Raków wróci do grania w Europie po rocznej przerwie. - Mamy już zapewnioną grę w europejskich pucharach, a teraz pojawił się na horyzoncie drugi cel w postaci walki o wicemistrzostwo Polski i na nim się skupiamy - opowiadał Marek Papszun przed meczem Rakowa z Jagiellonią Białystok (cytat za: weszlo.com), niejako tonując rozpalone nastroje w Częstochowie. Czy Raków będzie grał mecze w Europie na swoim stadionie?

Raków już wie, gdzie będzie grał mecze w Lidze Konferencji. Ogłosił publicznie

Raków poinformował w komunikacie na portalu X, że będzie rozgrywał domowe mecze w europejskich pucharach na stadionie przy ul. Limanowskiego 83 w Częstochowie. Jeżeli Raków dostanie się do fazy ligowej Ligi Konferencji, to wtedy przeniesie się na stadion w Sosnowcu. To ze względu na to, że obecny stadion Rakowa nie spełnia wszystkich wymagań ze strony UEFA. "Kompromitacja całego miasta i prezydenta", "wstyd, moglibyście to przemilczeć" - piszą internauci pod wpisem Rakowa.

Raków grał mecze w Europie na obiekcie Zagłębia Sosnowiec w sezonie 23/24, gdzie dotarł do fazy play-off eliminacji do Ligi Mistrzów (ostatecznie przegrał z FC Kopenhagą), a potem "spadł" do fazy grupowej Ligi Europy, grając ze Sportingiem CP, Sturmem Graz i Atalantą Bergamo.

- Marzę, żeby taki stadion powstał w Częstochowie. Przez najbliższy czas, miejmy nadzieję, że w pucharach europejskich zagramy na tym stadionie - mówił w 2023 r. Piotr Obidziński, prezes Rakowa. Stadion w Sosnowcu kosztował blisko 150 mln złotych i był budowany w latach 2019-2022.

W sierpniu 2023 r. obiekt w Sosnowcu został dokładnie sprawdzony przez przedstawicieli UEFA. - Oni zaglądali w każdy zakamarek, każdą szczelinę na stadionie. Krok po kroku sprawdzali stadion, robili zdjęcia. Interesowało ich wszystko: od pomieszczeń przez stan murawy po nagłośnienie. Stół dla komentatorów ma mieć 180 centymetrów szerokości i ani centymetra mniej. Pan z UEFA mierzył, czy to się zgadza - opowiadał Michał Grzyb, rzecznik Zagłębiowskiego Parku Sportowego.

Raków Częstochowa rozpocznie rywalizację w eliminacjach do Ligi Konferencji od drugiej rundy i pozna pierwszego rywala 18 czerwca, kiedy to odbędzie się losowanie. Pierwsze mecze zaplanowane są na 24 i 31 lipca. Wśród potencjalnych rywali Rakowa znajduje się Aris Limassol (Cypr), Hammarby (Szwecja), FK Sarajewo (Bośnia i Hercegowina) czy AIK Solna (Szwecja).

