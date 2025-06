Świątek jest najlepsza w historii. Absolutny rekord

Iga Świątek przyzwyczaiła już nas do bicia różnego typu rekordów. Choć w ostatniej edycji Rolanda Garrosa nie udało jej się wygrać czwartego z rzędu trofeum, przy okazji zmagań w Paryżu znów ustanowiła kolejne. Zanotowała m.in. najdłuższą serię 26 wygranych meczów z rzędu podczas French Open. Poza tym najszybciej w historii kobiecego tenisa dobiła do granicy 40 wygranych w tym turnieju. Potrzebowała do tego zaledwie 42 spotkań. Istnieje jednak ranking, w którym Świątek dominuje nie tylko w Rolandzie Garrosie, ale całym Wielkim Szlemie.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski po 7 godzinach przesłuchań. Do sądu nie będzie musiał wracać

Iga Świątek najlepsza w historii. 5 na 5

Chodzi o zestawienie zawodniczek z najwyższą skutecznością w finałach turniejów Wielkiego Szlema. Sporządził je portal Tennis365.com i uwzględnił tylko te tenisistki, które rozegrały co najmniej cztery takie mecze.

Świątek musiała zająć w nim pierwsze miejsce, bo do tej pory nie przegrała w nich ani razu. - Świątek jest obecnie rekordzistką w kategorii finałów Wielkiego Szlema, w których nie zaznała porażki. W pięciu wielkich finałach osiągnęła bilans 5-0. Cztery ze swoich tytułów zdobyła na kortach Rolanda Garrosa. Pierwszy raz - w 2020 r., a następnie w latach 2022–2024 zapewniła sobie trzy wygrane z rzędu. Polka wywalczyła również tytuł US Open w 2022 roku, co uczyniło ją pięciokrotną mistrzynią Wielkiego Szlema - opisał portal.

Niebywałe osiągnięcie Świątek. Tylko dwie kobiety na świecie

Polka nie jest jednak jedyną tenisistką, która pod tym względem może pochwalić się stuprocentową skutecznością. Oprócz niej dokonała tego Naomi Osaka. Japonkę umieszczono jednak na drugim miejscu, ponieważ rozegrała jeden finał mniej - dwa razy triumfowała w Australian Open i dwa razy w US Open.

Podium zamyka Margaret Court. Australijka przegrała tylko jeden wielkoszlemowy finał - na Wimbledonie w 1971 roku. Może się jednak poszczycić znacznie większą liczbą tytułów niż Świątek i Osaka. Na koncie ma ich aż 11. Odsetek zwycięstw w jej przypadku wyniósł zatem 91,7 proc. Kolejne dwa miejsca przypadły natomiast Steffi Graf i Serena Williams, które mają za to najwięcej wygranych szlemów w erze Open (22 i 23).

Tenisistki z najwyższym odsetkiem wygranych finałów w turniejach Wielkiego Szlema (przy co najmniej czterech występach):