W sieci zawrzało po walce Tysona z Paulem. "Moralne zwycięstwo dziadka"

W nocy z piątku na sobotę odbyła się długo wyczekiwana walka pomiędzy Mikiem Tysonem i Jakiem Paulem. Niestety pojedynek nie był zbytnio porywający. Zgodnie z oczekiwaniami Paul był wyraźnie lepszy, a legendzie boksu z czasem brakowało sił. Ostatecznie sędziowie nie mieli większych kłopotów z wypunktowaniem tego pojedynku. Wszyscy wskazali wyraźnie na Paula (80-72, 79-73, 79-73), który zwyciężył jednogłośną decyzją.

Tak podsumowali walkę Tysona z Paulem

Walka Tysona z Paulem przyciągnęła wielu fanów, którzy licznie podsumowali ją w mediach społecznościowych. Większość z nich była rozczarowana poziomem starcia i tym, że były mistrz wagi ciężkiej zdecydował się na powrót do ringu mimo 58 lat na karku. "Ta walka jest tak smutna do oglądania", "To smutne, widać wyraźnie, że nogi Mike’a Tysona już nie działają", "Ta walka Tysona z Paulem jest naprawdę smutna. Mike wygląda okropnie" - czytamy na Twitterze.

W obronie Tysona stanął z kolei Piers Morgan. "Tyson w najwyższej formie zniszczyłby Paula w 90 sekund. 58-letni Tyson stoczył 8 rund z o wiele sprawniejszym i bardzo zdolnym bokserem o połowę młodszym od niego. Wyśmiewajcie go ile chcecie, ale Mike ma serce lwa, jaja ze stali i zawsze będzie absolutną legendą" - napisał.

Nie zabrakło również komentarzy od polskich ekspertów. "Z jednej strony ponownie zobaczyć Mike'a, przy takiej publice, w takiej walce. Z drugiej strony, no nie jest to sport dla starszych Panów. Dobrze, że skończyło się, tak jak się miało skończyć. Mike'owi nic nie jest i to najważniejsze. Ale wciąż co Tyson elektryzuje ludzi" - stwierdził Mateusz Hencel.

"Jake Paul mógł to skończyć w dowolnym momencie. Mike Tyson mógł to poddać, ale tego nie zrobił. Chyba trzeba tę rozdmuchaną pokazówkę traktować jako moralne zwycięstwo dziadka, który wytrzymał 8 rund i do każdej kolejnej wychodził, nie chcąc szukać ucieczki" - dodał Leszek Dudek.